“La nuova passeggiata è parte integrante di un più vasto intervento che riguarda il lungolago di Desenzano, fortemente sostenuto da Regione con risorse importanti. Grazie a opere come questa riqualifichiamo il territorio e ne potenziamo l’attrattività a beneficio di residenti e turisti”. Lo ha detto l’assessore regionale alle Infrastrutture e Opere pubbliche, Claudia Maria Terzi, nel corso dell’inaugurazione della nuova passeggiata a lago di Desenzano del Garda (BS), nel tratto prospiciente via Cesare Battisti, che si è svolta giovedì 15 maggio. Si tratta di un’opera cofinanziata da Regione Lombardia con oltre 1,6 milioni di euro nell’ambito degli investimenti messi in campo per valorizzare i laghi lombardi.

Regione accanto alle progettualità dei territori

“Grazie a opere come questa, che sino ad oggi vede un investimento complessivo di 2,2 milioni di euro per i primi due lotti – ha evidenziato l’assessore regionale – Regione si conferma concretamente al fianco dei territori e delle loro progettualità. Desenzano è una perla di straordinaria bellezza e un vanto a livello mondiale: contribuire a migliorarla significa generare ricadute positive per chi vive e lavora in questo luogo meraviglioso e per tutto il ‘sistema Lombardia’ nel suo complesso”.

L’opera finanziata da Regione Lombardia

I lavori hanno interessato l’area da via Rive a via Gramsci che dalla presa a lago dell’acquedotto raggiunge e supera la spiaggetta Feltrinelli. Le opere realizzate sono il secondo lotto di un’opera complessivamente suddivisa in tre lotti: il primo lotto è stato inaugurato a luglio 2021, sempre grazie a un finanziamento regionale, pari a 590.000 euro, e riguardava il primo tratto del nuovo lungolago dalla zona Maratona ai giardini di via Lario.

Spazio per il passeggio, aree verdi e sedute

Le opere hanno riguardato un ampliamento della superficie calpestabile del lungolago esistente, creando un ampio spazio per il passeggio e la sosta, spazi verdi e servizi, sedute per il riposo: una vera e propria nuova piazza integrata tra il percorso esistente e il centro balneare del Desenzanino. Nelle finiture è stato privilegiato l’utilizzo di materiali tipici del territorio, della storia e delle tipologie architettoniche di altre passeggiate lacustri gardesane.

Il contributo regionale complessivo

Il costo del secondo lotto è di 3.685.000 euro, finanziato da Regione Lombardia per 1.635.000 euro e dal Comune di Desenzano per 2.050.000 euro. Considerando anche il finanziamento per il primo lotto, Regione ha contribuito complessivamente con oltre 2,2 milioni di euro.