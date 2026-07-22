Torna in Val Serina l’edizione 2026 della Maga Skymarathon

La Val Serina si prepara ad accogliere nuovamente l’élite mondiale dello skyrunning. È stata presentata a Palazzo Lombardia l’edizione 2026 della Maga Skymarathon, in programma sabato 5 settembre. La gara podistica bergamasca rappresenta la seconda e ultima tappa italiana del Merrell Skyrunner World Series, il più prestigioso circuito internazionale della disciplina.

Alla conferenza stampa sono intervenuti l’assessore regionale alla Casa e Housing sociale, Paolo Franco, e il sottosegretario alla Presidenza con delega a Sport e Giovani, Federica Picchi. Presenti anche la rappresentante del Comune di Serina Carolina Tiraboschi, il sindaco di Oltre il Colle Ferruccio Ghilardi, il sindaco di Premolo Omar Seghezzi, il presidente dell’Asd Maga Elio Carrara e lo storico speaker della manifestazione Juri Pianetti.

Franco: occasione di crescita per la Val Serina

“La riconferma della Maga nel circuito mondiale – ha sottolineato l’assessore Franco – è motivo di orgoglio per tutta la Bergamasca e motore di sviluppo per il turismo e per l’economia locale. La Val Serina dimostra ancora una volta di avere tutte le caratteristiche per ospitare grandi eventi, grazie alla bellezza del suo patrimonio naturale e alla capacità organizzativa di amministrazioni, associazioni e volontari. Come Regione Lombardia, continuiamo a sostenere iniziative che promuovono le aree montane e ne rafforzano l’attrattività, perché crediamo che la crescita di questi territori passi anche attraverso eventi capaci di farli conoscere e apprezzare a livello internazionale”.

Picchi: una delle prove più spettacolari delle Orobie

“La Maga Skymarathon – ha evidenziato il sottosegretario Picchi – è una delle prove più dure e spettacolari delle Orobie: un percorso tecnico che supera le quattro cime oltre i 2.000 metri, tra creste attrezzate, pietraie e tratti esposti, che richiede agli atleti una gestione dello sforzo in quota di altissimo livello. È un vero orgoglio lombardo. La complessità organizzativa è enorme e la sicurezza resta centrale, grazie al lavoro instancabile dei volontari che presidiano ogni tratto. Anche grazie a loro, la Maga porta il nome delle Valli Bergamasche nel mondo, richiamando oltre 600 partecipanti tra runner, giovani e famiglie”.

Le novità dell’edizione 2026

Dopo l’ingresso nel circuito mondiale Merrell Skyrunner World Series nel 2024, la manifestazione conferma la propria presenza nel calendario internazionale con due percorsi: la prova regina da 39 chilometri e 3.000 metri di dislivello e la Skyrace da 24 chilometri e 1.400 metri di dislivello. Tra le principali novità figura l’esordio della Skyrace nel Trofeo Esteban Olivero, circuito internazionale riservato agli atleti Under 23, a conferma dell’attenzione riservata ai giovani talenti.

Gara al sabato per un fine settimana di sport e turismo

Per la prima volta la Maga Skymarathon si disputerà di sabato. Una scelta che, oltre a garantire una giornata di riserva in caso di maltempo, punta a trasformare la manifestazione in un evento capace di coinvolgere la Val Serina per l’intero fine settimana, favorendo la permanenza di atleti, accompagnatori e appassionati e promuovendo le eccellenze del territorio.

Sui sentieri che attraversano le quattro montagne simbolo della manifestazione – Menna, Arera, Grem e Alben, da cui nasce l’acronimo Maga – sono attesi alcuni dei migliori interpreti mondiali della disciplina, pronti a contendersi punti preziosi per la classifica finale del Merrell Skyrunner World Series.