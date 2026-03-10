Celebrati a Palazzo Lombardia i 115 anni dell’ ‘edicola del Nando’

L’assessore regionale all’Università, Ricerca, Innovazione Alessandro Fermi ha consegnato questa mattina a Palazzo Lombardia a Mario Cappelletti – attuale proprietario, insieme a Elena Molinari, della storica ‘Edicola del Nando’ di Lenno (Tremezzina/Como) e nipote del fondatore Ferdinando Leoni – una pergamena per celebrare i 115 anni di attività di questo negozio di vicinato a gestione familiare, aperto l’11 febbraio del 1911 e diventato un vero e proprio punto di riferimento per il territorio.

Il riconoscimento è stato assegnato a questa attività, come si legge nella motivazione, per la sua “capacità di resistere nel tempo, contribuendo alla crescita economica e sociale del territorio”.

“E’ con grande piacere – ha detto Fermi – che consegno questo riconoscimento a un’attività a conduzione familiare che, con la sua capacità di innovarsi nel corso degli anni e di mostrarsi resiliente di fronte alle tante difficoltà, è un esempio del ‘saper fare’ lombardo e un vero e proprio punto di riferimento per il territorio comasco. In quest’ottica la targa che abbiamo consegnato oggi è un ulteriore stimolo per il futuro di un negozio che rappresenta uno straordinario pezzo di storia dei lombardi da raccontare ai giovani”.

“Sono molto orgoglioso di ricevere oggi questo riconoscimento. Ringrazio Regione Lombardia e l’assessore Fermi per aver celebrato qui a Palazzo Lombardia l’impegno di questi 115 anni di lavoro”.

All’evento hanno partecipato anche i due figli del fondatore dell’edicola, Sergio e Paola Leoni. (LNews)

