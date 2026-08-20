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Lombardia Notizie / Salute

Maltempo Valcamonica, con Regione continuità ospedale Edolo

Il maltempo in Valcamonica ha condizionato anche l'ospedale di Edolo per cui Regione ha garantito continuità dei servizi

Assessore Bertolaso: impegnati anche per servizi di cura

Regione Lombardia, insieme ad Asst Valcamonica e Areu, è impegnata a garantire la continuità dell’assistenza e la gestione di eventuali situazioni di urgenza presso l’ospedale di Edolo, nonostante le difficoltà di accesso al presidio legate al maltempo.

Maltempo Valcamonica e ospedale di Edolo

A seguito della colata di materiale in Val Rabbia, nel Comune di Sonico, la SS42 e il ponte di Rino sono interrotti, rendendo particolarmente difficoltoso l’accesso all’Alta Valle Camonica e all’ospedale di Edolo. Al momento l’unico collegamento disponibile è una strada sulla quale è istituito un senso unico alternato.

Bertolaso: subito intervenuti per continuità servizi

L'assessore regionale al Welfare, Guido Bertolaso“Stiamo seguendo la situazione con la massima attenzione – ha detto l’assessore regionale al Welfare Guido Bertolaso  – e per l’ospedale di Edolo abbiamo già rivisto l’organizzazione dei turni del personale. Garantendo così la continuità dei servizi anche attraverso il prolungamento dei turni e favorendo l’accesso al presidio di tutti gli operatori che riescono a raggiungerlo. In una situazione di emergenza la priorità è fare in modo che l’ospedale continui a funzionare e che ai cittadini non venga mai a mancare l’assistenza”.

Grande attività di Areu

L'area dell'ospedale di Edolo e i segno del maltempoAreu sta gestendo i trasporti e le eventuali situazioni di urgenza – ha proseguito l’assessore al Welfare lombardo, Guido Bertolaso – ed è garantita anche l’attività di prelievo per esami ematici. Al momento la situazione è sotto controllo, Tutte le strutture coinvolte stanno lavorando in stretto coordinamento per affrontare eventuali ulteriori necessità”.

Monitoraggio costante

Regione Lombardia continua a monitorare l’evoluzione della situazione e le condizioni di accessibilità all’ospedale di Edolo, mantenendo attivo il coordinamento tra Asst Valcamonica, Areu e tutte le strutture sanitarie coinvolte, per garantire la continuità dell’assistenza alla popolazione dell’Alta Valle Camonica.

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