Maltempo in Valcamonica, un ponte temporaneo per Sonico/BS

Il ponte temporaneo per il ripristino del collegamento

transito pedonale e veicolare leggero, assicurando il collegamento fino alla realizzazione del nuovo ponte definitivo. L’intervento finanziato da Regione Lombardia consiste nell’installazione di una struttura temporanea destinata al, assicurando il collegamento fino alla realizzazione del nuovo ponte definitivo.

Risposta immediata e concreta alla comunità

“Con questo contributo – ha affermato l’assessore La Russa – Regione Lombardia garantisce una risposta immediata e concreta a una comunità che, a causa del maltempo, ha subito danni molto rilevanti e sta tuttora patendo molti disagi. Attualmente i mezzi di soccorso e di emergenza sono costretti a percorrere una viabilità alternativa più lunga, tortuosa e non adeguata al fine di consentire interventi rapidi ed efficaci. Questa soluzione, sebbene temporanea ed emergenziale, è assolutamente indispensabile per il territorio”.

Soluzione per garantire vivibilità del territorio

“La Regione – ha affermato l’assessore Comazzi – conferma la propria attenzione concreta verso i territori e le comunità che vivono nelle aree montane della Lombardia. Il ripristino del collegamento tra Rino e Sonico vuol dire tutelare la vivibilità e la sicurezza del territorio, soprattutto in contesti che hanno subìto gli effetti di eventi meteorologici estremi. Continuiamo a investire per rafforzare la resilienza dei territori e accompagnare le amministrazioni locali nelle opere necessarie alla loro sicurezza e valorizzazione”.

Capacità di Regione Lombardia di supportare gli enti locali

“La pronta risposta di Regione Lombardia alle esigenze del comune di Sonico – ha sottolineato l’assessore Sertori – conferma l’attenzione al territorio e la capacità di supportare gli enti locali costretti ad affrontare un disagio che, altrimenti, avrebbe serie ripercussioni sul bilancio con rischio di condizionamento dei servizi ai cittadini”. “Sonico e il territorio della Valcamonica – ha continuato – hanno e avranno il nostro pieno sostegno per il ripristino della situazione preesistente il maltempo che ha duramente colpito e condizionato il territorio, la vita dei cittadini e, non va dimenticato, anche realtà sanitarie”.

Ripristinare un collegamento fondamentale per il territorio

“Il crollo del ponte – ha aggiunto l’assessore Terzi – ha determinato l’interruzione di un collegamento essenziale per la frazione di Rino, con conseguenze concrete sulla mobilità quotidiana dei residenti e sull’accessibilità ai servizi. Il contributo regionale consente di intervenire rapidamente per ricucire il territorio e limitare il più possibile i disagi per la popolazione. Regione Lombardia continuerà a fare la propria parte, in raccordo con gli enti del territorio, per accompagnare tutte le fasi necessarie al completo ripristino della viabilità”.