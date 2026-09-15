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Lombardia Notizie / Sicurezza e protezione civile

Maltempo in Valcamonica, un ponte temporaneo per Sonico/BS

Una veduta aerea di Sonico dopo il maltempo di agosto

La Russa: aiuto immediato per far fronte a necessità della comunità

Uno stanziamento di 350.000 euro per realizzare un ponte provvisorio tra la frazione di Rino (dove risiedono circa 350 persone) e il centro abitato di Sonico (Brescia), compromesso dal maltempo che ha colpito la Valcamonica il 20 agosto. Lo prevede una delibera approvata dalla Giunta regionale su proposta dell’assessore alla Sicurezza e Protezione civile, Romano La Russa, di concerto con gli assessori Gianluca Comazzi (Territorio e Sistemi verdi), Massimo Sertori (Enti locali, Montagna, Risorse energetiche e Utilizzo risorsa idrica) e Claudia Maria Terzi (Infrastrutture e Opere pubbliche).

Il ponte temporaneo per il ripristino del collegamento

L’intervento finanziato da Regione Lombardia consiste nell’installazione di una struttura temporanea destinata al transito pedonale e veicolare leggero, assicurando il collegamento fino alla realizzazione del nuovo ponte definitivo.

Risposta immediata e concreta alla comunità

L'assessore Romano La Russa durante un intervento. Articolo ponte di Sonico crollato dopo il maltempo in Valcamonica

“Con questo contributo – ha affermato l’assessore La Russa – Regione Lombardia garantisce una risposta immediata e concreta a una comunità che, a causa del maltempo, ha subito danni molto rilevanti e sta tuttora patendo molti disagi. Attualmente i mezzi di soccorso e di emergenza sono costretti a percorrere una viabilità alternativa più lunga, tortuosa e non adeguata al fine di consentire interventi rapidi ed efficaci. Questa soluzione, sebbene temporanea ed emergenziale, è assolutamente indispensabile per il territorio”.

Soluzione per garantire vivibilità del territorio

Assessore Comazzi durante un suo intervento. Articolo ponte di Sonico crollato dopo il maltempo in Valcamonica

“La Regione – ha affermato l’assessore Comazzi – conferma la propria attenzione concreta verso i territori e le comunità che vivono nelle aree montane della Lombardia. Il ripristino del collegamento tra Rino e Sonico vuol dire tutelare la vivibilità e la sicurezza del territorio, soprattutto in contesti che hanno subìto gli effetti di eventi meteorologici estremi. Continuiamo a investire per rafforzare la resilienza dei territori e accompagnare le amministrazioni locali nelle opere necessarie alla loro sicurezza e valorizzazione”.

Capacità di Regione Lombardia di supportare gli enti locali

Assessore Massimo Sertori. Articolo ponte di Sonico crollato dopo il maltempo in Valcamonica

“La pronta risposta di Regione Lombardia alle esigenze del comune di Sonico – ha sottolineato l’assessore Sertori – conferma l’attenzione al territorio e la capacità di supportare gli enti locali costretti ad affrontare un disagio che, altrimenti, avrebbe serie ripercussioni sul bilancio con rischio di condizionamento dei servizi ai cittadini”. “Sonico e il territorio della Valcamonica – ha continuato – hanno e avranno il nostro pieno sostegno per il ripristino della situazione preesistente il maltempo che ha duramente colpito e condizionato il territorio, la vita dei cittadini e, non va dimenticato, anche realtà sanitarie”.

Ripristinare un collegamento fondamentale per il territorio

Assessore Claudia Maria Terzi durante un intervento. Articolo ponte di Sonico crollato dopo il maltempo in Valcamonica

“Il crollo del ponte – ha aggiunto l’assessore Terzi – ha determinato l’interruzione di un collegamento essenziale per la frazione di Rino, con conseguenze concrete sulla mobilità quotidiana dei residenti e sull’accessibilità ai servizi. Il contributo regionale consente di intervenire rapidamente per ricucire il territorio e limitare il più possibile i disagi per la popolazione. Regione Lombardia continuerà a fare la propria parte, in raccordo con gli enti del territorio, per accompagnare tutte le fasi necessarie al completo ripristino della viabilità”.
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