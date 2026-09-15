Maltempo in Valcamonica, un ponte temporaneo per Sonico/BS

Uno stanziamento di 350.000 euro
per realizzare un ponte provvisorio tra la frazione di Rino (dove risiedono circa 350 persone) e il centro abitato di Sonico (Brescia)
, compromesso dal maltempo che ha colpito la Valcamonica
il 20 agosto. Lo prevede una delibera approvata dalla Giunta regionale su proposta dell’assessore alla Sicurezza e Protezione civile, Romano La Russa
, di concerto con gli assessori Gianluca Comazzi
(Territorio e Sistemi verdi), Massimo Sertori
(Enti locali, Montagna, Risorse energetiche e Utilizzo risorsa idrica) e Claudia Maria Terzi
(Infrastrutture e Opere pubbliche).
Il ponte temporaneo per il ripristino del collegamento
L’intervento finanziato da Regione Lombardia
consiste nell’installazione di una struttura temporanea destinata al transito pedonale e veicolare leggero
, assicurando il collegamento fino alla realizzazione del nuovo ponte definitivo.
Risposta immediata e concreta alla comunità
“Con questo contributo – ha affermato l’assessore La Russa – Regione Lombardia garantisce una risposta immediata e concreta a una comunità che, a causa del maltempo, ha subito danni molto rilevanti e sta tuttora patendo molti disagi. Attualmente i mezzi di soccorso e di emergenza sono costretti a percorrere una viabilità alternativa più lunga, tortuosa e non adeguata al fine di consentire interventi rapidi ed efficaci. Questa soluzione, sebbene temporanea ed emergenziale, è assolutamente indispensabile per il territorio”.
Soluzione per garantire vivibilità del territorio
“La Regione – ha affermato l’assessore Comazzi – conferma la propria attenzione concreta verso i territori e le comunità che vivono nelle aree montane della Lombardia. Il ripristino del collegamento tra Rino e Sonico vuol dire tutelare la vivibilità e la sicurezza del territorio, soprattutto in contesti che hanno subìto gli effetti di eventi meteorologici estremi. Continuiamo a investire per rafforzare la resilienza dei territori e accompagnare le amministrazioni locali nelle opere necessarie alla loro sicurezza e valorizzazione”.
Capacità di Regione Lombardia di supportare gli enti locali
“La pronta risposta di Regione Lombardia alle esigenze del comune di Sonico – ha sottolineato l’assessore Sertori – conferma l’attenzione al territorio e la capacità di supportare gli enti locali costretti ad affrontare un disagio che, altrimenti, avrebbe serie ripercussioni sul bilancio con rischio di condizionamento dei servizi ai cittadini”. “Sonico e il territorio della Valcamonica – ha continuato – hanno e avranno il nostro pieno sostegno per il ripristino della situazione preesistente il maltempo che ha duramente colpito e condizionato il territorio, la vita dei cittadini e, non va dimenticato, anche realtà sanitarie”.
Ripristinare un collegamento fondamentale per il territorio
“Il crollo del ponte – ha aggiunto l’assessore Terzi – ha determinato l’interruzione di un collegamento essenziale per la frazione di Rino, con conseguenze concrete sulla mobilità quotidiana dei residenti e sull’accessibilità ai servizi. Il contributo regionale consente di intervenire rapidamente per ricucire il territorio e limitare il più possibile i disagi per la popolazione. Regione Lombardia continuerà a fare la propria parte, in raccordo con gli enti del territorio, per accompagnare tutte le fasi necessarie al completo ripristino della viabilità”.