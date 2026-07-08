Regione Lombardia rafforza il proprio impegno a sostegno dei cittadini in difficoltà nel percorso di uscita dallo stato di sovraindebitamento. Alla conferenza stampa di presentazione delle misure di prevenzione e contrasto, a Palazzo Lombardia, è intervenuto l’assessore regionale alla Sicurezza e Protezione civile, Romano La Russa, che ha spiegato i dettagli della Legge sul sovraindebitamento, approvata dal Consiglio regionale il 22 aprile 2025. Lo stanziamento, deliberato dalla Giunta regionale, ammonta a 300.000 euro per il 2026 ed è destinato agli Occ, Organismi di composizione delle crisi, con un bando in apertura il 20 luglio 2026. Il sostegno economico ai soggetti in difficoltà, residenti o con sede legale dell’azienda in Lombardia, punta a coprire i costi, in forma parziale o totale, di assistenza legale e tecnica per l’uscita dallo stato di sovraindebitamento.

Alla conferenza stampa sono intervenuti anche Chiara Valcepina, vicepresidente della Commissione Programmazione, Bilancio, Società controllate e partecipate del Consiglio regionale, promotrice della legge, e il regista Gabriele Lazzaro, autore del cortometraggio ‘Ricominciare (è possibile)’, progetto cinematografico sulla prevenzione dal sovraindebitamento.

La Russa: accompagniamo persone in un percorso di uscita dalla crisi e di ripartenza

“Regione Lombardia – ha dichiarato l’assessore La Russa – conferma il proprio impegno nel prevenire e contrastare il sovraindebitamento, accompagnando le persone in un percorso di uscita dalla crisi e di ripartenza. Dopo i 400.000 euro stanziati nel 2025, per il 2026 mettiamo a disposizione ulteriori 300.000 euro. Si tratta di risorse che consentono a cittadini, famiglie e imprese che si trovano in una condizione di grave difficoltà economica di cercare una strada alternativa”.

“In questo contesto, l’Osservatorio regionale diventa uno strumento stabile di confronto e coordinamento tra istituzioni, professionisti, sistema economico e realtà sociali, con l’obiettivo – ha proseguito La Russa – di monitorare il fenomeno e rendere sempre più efficaci gli interventi di prevenzione e sostegno”.

Valcepina: bilancio sulla legge regionale positivo

“Il bilancio su questa legge – ha aggiunto la consigliera regionale Valcepina –, nei pochi mesi di attuazione nel 2025, è positivo. Nel 2026 ripresentiamo questo bando dedicato agli Occ con alcune differenze: la principale è il rimborso totale delle spese legate all’esdebitazione dell’incapiente, che è quella particolare procedura che riguarda i soggetti che non hanno nulla, quindi un contributo che aiuta coloro che vogliono fare questo percorso ma non hanno la disponibilità economica”.

Le risorse e il bando regionale

I soggetti destinatari del contributo a fondo perduto da parte di Regione Lombardia sono gli Occ iscritti nel registro nazionale, con sede legale e operativa nel territorio lombardo, che impiegheranno le risorse per l’avvio delle procedure di composizione della crisi. La domanda di contributo deve essere presentata attraverso il portale online ‘Bandi e Servizi‘ entro il 30 settembre 2026.

L’Osservatorio regionale

Al fianco delle risorse economiche, la Legge regionale definisce anche la composizione dell’Osservatorio per la prevenzione e il contrasto del sovraindebitamento, i cui i criteri e modalità di funzionamento sono stati approvati da una delibera di Giunta regionale. L’Osservatorio è la sede per il confronto tra Regione e soggetti pubblici e privati attivi nel supporto ai soggetti sovraindebitati. Il suo funzionamento non comporta costi a carico di Regione Lombardia ed è composto dai rappresentanti o dai delegati delle Direzioni generali di Regione Lombardia coinvolte, degli ordini professionali, del sistema economico, produttivo, commerciale, giudiziario e bancario, delle università, del Terzo settore, delle associazioni dei consumatori e delle organizzazioni sindacali.

Fanno parte dell’Osservatorio regionale:

Anci Lombardia;

Ordini Avvocati, Commercialisti e Consulenti del Lavoro;

Unioncamere Lombardia;

Abi Lombardia;

Confindustria Lombardia;

Confartigianato Lombardia;

Confcommercio Lombardia;

Confesercenti Lombardia;

Comitato regionale per la tutela dei diritti dei consumatori e utenti;

Rappresentante Università;

Direzione Generale Sviluppo economico;

Direzione Generale Famiglia;

Forum Terzo Settore;

Tribunale di Milano;

Cisl;

Uil;

Cgil;

Ugl;

Fondazione San Bernardino Onlus;

Alleanza delle Cooperative italiane;

CNA Lombardia.

La campagna di Regione Lombardia e il cortometraggio

Nei prossimi mesi Regione Lombardia avvierà una campagna di sensibilizzazione sul contrasto al sovraindebitamento per fornire strumenti e informazioni utili ai cittadini in difficoltà.

Nel corso della conferenza stampa è stato anche proiettato il cortometraggio ‘Ricominciare (è possibile)’, progetto cinematografico sulla prevenzione dal sovraindebitamento realizzato dal regista Gabriele Lazzaro. Il video, con uno sguardo semplice e concreto, propone un percorso di uscita da una situazione di crisi economica attraverso i servizi presenti in Lombardia. Il cortometraggio è disponibile a questo link.