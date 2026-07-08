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Lombardia Notizie / Sicurezza e protezione civile

Sovraindebitamento, 300.000 euro per aiutare cittadini in difficoltà

In foto un esempio di sovraindebitamento: un uomo con il portafoglio vuoto, ora arriva il sostegno economico di Regione Lombardia per assistenza legale ai cittadini in difficoltà

La Russa: risorse per tutela legale e tecnica, bando in apertura il 20 luglio

Regione Lombardia rafforza il proprio impegno a sostegno dei cittadini in difficoltà nel percorso di uscita dallo stato di sovraindebitamento. Alla conferenza stampa di presentazione delle misure di prevenzione e contrasto, a Palazzo Lombardia, è intervenuto l’assessore regionale alla Sicurezza e Protezione civile, Romano La Russa, che ha spiegato i dettagli della Legge sul sovraindebitamento, approvata dal Consiglio regionale il 22 aprile 2025. Lo stanziamento, deliberato dalla Giunta regionale, ammonta a 300.000 euro per il 2026 ed è destinato agli Occ, Organismi di composizione delle crisi, con un bando in apertura il 20 luglio 2026. Il sostegno economico ai soggetti in difficoltà, residenti o con sede legale dell’azienda in Lombardia, punta a coprire i costi, in forma parziale o totale, di assistenza legale e tecnica per l’uscita dallo stato di sovraindebitamento.

Alla conferenza stampa sono intervenuti anche Chiara Valcepina, vicepresidente della Commissione Programmazione, Bilancio, Società controllate e partecipate del Consiglio regionale, promotrice della legge, e il regista Gabriele Lazzaro, autore del cortometraggio ‘Ricominciare (è possibile)’, progetto cinematografico sulla prevenzione dal sovraindebitamento.

La Russa: accompagniamo persone in un percorso di uscita dalla crisi e di ripartenza

In foto l’assessore regionale alla Sicurezza e Protezione civile, Romano La Russa, insieme alla consigliera regionale Chiara Valcepina e il regista Gabriele Lazzaro nel corso della conferenza stampa a Palazzo Lombardia sul contrasto al sovraindebitamento“Regione Lombardia – ha dichiarato l’assessore La Russa – conferma il proprio impegno nel prevenire e contrastare il sovraindebitamento, accompagnando le persone in un percorso di uscita dalla crisi e di ripartenza. Dopo i 400.000 euro stanziati nel 2025, per il 2026 mettiamo a disposizione ulteriori 300.000 euro. Si tratta di risorse che consentono a cittadini, famiglie e imprese che si trovano in una condizione di grave difficoltà economica di cercare una strada alternativa”.

“In questo contesto, l’Osservatorio regionale diventa uno strumento stabile di confronto e coordinamento tra istituzioni, professionisti, sistema economico e realtà sociali, con l’obiettivo – ha proseguito La Russa – di monitorare il fenomeno e rendere sempre più efficaci gli interventi di prevenzione e sostegno”.

Valcepina: bilancio sulla legge regionale positivo

“Il bilancio su questa legge – ha aggiunto la consigliera regionale Valcepina –, nei pochi mesi di attuazione nel 2025, è positivo. Nel 2026 ripresentiamo questo bando dedicato agli Occ con alcune differenze: la principale è il rimborso totale delle spese legate all’esdebitazione dell’incapiente, che è quella particolare procedura che riguarda i soggetti che non hanno nulla, quindi un contributo che aiuta coloro che vogliono fare questo percorso ma non hanno la disponibilità economica”.

Le risorse e il bando regionale

I soggetti destinatari del contributo a fondo perduto da parte di Regione Lombardia sono gli Occ iscritti nel registro nazionale, con sede legale e operativa nel territorio lombardo, che impiegheranno le risorse per l’avvio delle procedure di composizione della crisi. La domanda di contributo deve essere presentata attraverso il portale online ‘Bandi e Servizi‘ entro il 30 settembre 2026.

L’Osservatorio regionale

Al fianco delle risorse economiche, la Legge regionale definisce anche la composizione dell’Osservatorio per la prevenzione e il contrasto del sovraindebitamento, i cui i criteri e modalità di funzionamento sono stati approvati da una delibera di Giunta regionale. L’Osservatorio è la sede per il confronto tra Regione e soggetti pubblici e privati attivi nel supporto ai soggetti sovraindebitati. Il suo funzionamento non comporta costi a carico di Regione Lombardia ed è composto dai rappresentanti o dai delegati delle Direzioni generali di Regione Lombardia coinvolte, degli ordini professionali, del sistema economico, produttivo, commerciale, giudiziario e bancario, delle università, del Terzo settore, delle associazioni dei consumatori e delle organizzazioni sindacali.

Fanno parte dell’Osservatorio regionale:

  • Anci Lombardia;
  • Ordini Avvocati, Commercialisti e Consulenti del Lavoro;
  • Unioncamere Lombardia;
  • Abi Lombardia;
  • Confindustria Lombardia;
  • Confartigianato Lombardia;
  • Confcommercio Lombardia;
  • Confesercenti Lombardia;
  • Comitato regionale per la tutela dei diritti dei consumatori e utenti;
  • Rappresentante Università;
  • Direzione Generale Sviluppo economico;
  • Direzione Generale Famiglia;
  • Forum Terzo Settore;
  • Tribunale di Milano;
  • Cisl;
  • Uil;
  • Cgil;
  • Ugl;
  • Fondazione San Bernardino Onlus;
  • Alleanza delle Cooperative italiane;
  • CNA Lombardia.

La campagna di Regione Lombardia e il cortometraggio

Nei prossimi mesi Regione Lombardia avvierà una campagna di sensibilizzazione sul contrasto al sovraindebitamento per fornire strumenti e informazioni utili ai cittadini in difficoltà.

Nel corso della conferenza stampa è stato anche proiettato il cortometraggio ‘Ricominciare (è possibile)’, progetto cinematografico sulla prevenzione dal sovraindebitamento realizzato dal regista Gabriele Lazzaro. Il video, con uno sguardo semplice e concreto, propone un percorso di uscita da una situazione di crisi economica attraverso i servizi presenti in Lombardia. Il cortometraggio è disponibile a questo link.
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