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Lombardia Notizie / Sicurezza e protezione civile

Oltre 4,5 milioni per acquisto di strumenti e mezzi di Polizia locale

In foto un mezzo di Polizia locale al centro del nuovo bando 2027 dedicato alle dotazioni tecnico strumentali

La Russa: tra novità i gilet airbag da motociclista per evitare incidenti mortali

Regione Lombardia conferma anche per il 2027 il bando destinato alla Polizia locale per l’acquisto di dotazioni tecnico strumentali, l’installazione di impianti di videosorveglianza, il rinnovo e l’incremento del parco veicoli. Con una delibera approvata dalla Giunta su proposta dell’assessore regionale alla Sicurezza e Protezione civile, Romano La Russa, vengono stanziati 4,5 milioni di euro per il cofinanziamento di progetti di Enti locali, in forma singola e associata, per l’acquisto di strumenti e mezzi per gli agenti di Polizia locale. L’obiettivo è promuovere politiche di sicurezza per prevenire e contenere fenomeni di disagio sociale, degrado urbano e inciviltà.

Strumenti adeguati e mezzi moderni per svolgere al meglio il lavoro

In foto l'assessore regionale Romano La Russa: il commento sul nuovo bando dedicato alla Polizia locale per acquisto di strumenti e mezziAnche per il 2027 – ha detto l’assessore Romano La Russa – Regione Lombardia conferma il proprio impegno al fianco delle Polizie locali, mettendo a disposizione 4,5 milioni di euro per sostenere il potenziamento delle dotazioni, in costante aggiornamento, e dei mezzi a disposizione degli agenti”.

“Nel 2026, su questo stesso bando, abbiamo investito 6,3 milioni. Sostenere la Polizia locale – ha aggiunto La Russa – significa garantire a chi ogni giorno opera sul territorio strumenti adeguati, e in continuo aggiornamento, e mezzi moderni per svolgere al meglio il proprio lavoro”.

Tempistiche e dotazioni acquistabili per la Polizia locale

Attraverso il cofinanziamento regionale è possibile acquistare autovetture, moto, veicoli per unità cinofila di Polizia locale e mezzi di navigazione; gilet airbag da motociclista elettronici o meccanici, anteriori e posteriori, ricaricabili da indossare sotto la giacca/divisa operativa (inseriti a seguito di recenti fatti di cronaca, tra cui l’esito mortale per l’agente Francesco Imprezzabile, caduto dalla moto di servizio durante un inseguimento a Peschiera Borromeo/MI).

Potranno essere finanziati anche droni, computer portatili, cellulari e tablet operativi, impianti di allarme destinati al controllo della sede comando; strutture per la custodia di soggetti in stato di fermo o arresto o per custodia di armi.

Ed ancora dash cam, body cam, taser, fototrappola, impianti di videosorveglianza, strumentazioni portatili per l’analisi dei documenti, sniffer portatili per il rilevamento di esplosivi e il riconoscimento rapido di droghe, etilometri, defibrillatori e strumenti tecnici di coazione a distanza, meglio noti come ‘bolawrap‘.

Le domande devono essere presentate a partire dal mese di gennaio 2027.

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