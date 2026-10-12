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LNotizie-Bergamo e Monza, assessore La Russa: 140.000 euro per la manutenzione degli immobili dei volontari dei Vigili del fuoco

Franco: cura degli edifici per la piena funzionalità degli spazi nel tempo

(LNotizie – Milano, 12 ott) Regione Lombardia finanzia la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria agli immobili dei distaccamenti volontari dei Vigili del fuoco dei Comuni di Treviglio, Romano di Lombardia, Gazzaniga (Bergamo) e Carate Brianza (Monza e Brianza). Con una delibera di Giunta regionale, approvata su proposta dell’assessore alla Sicurezza e Protezione civile, Romano La Russa, di concerto con l’assessore a Casa e Housing sociale, Paolo Franco, vengono stanziati 140.000 euro destinati alle Province di Bergamo (65.000 euro) e Monza e Brianza (75.000 euro) per rafforzare il sistema di protezione civile, con l’obiettivo di aumentare la capacità di risposta alle emergenze.

La Russa: strutture più funzionali per valorizzare contributo prezioso dei volontari – “I volontari dei Vigili del fuoco – ha detto l’assessore La Russa – rappresentano una risorsa preziosa per le nostre comunità e un presidio fondamentale per intervenire tempestivamente in caso di emergenza. Il loro impegno e la loro disponibilità sono un esempio concreto di servizio al territorio. Con queste risorse vogliamo sostenere il loro lavoro contribuendo a garantire strutture più funzionali per rafforzare la capacità di risposta del sistema regionale di Protezione civile”.

Franco: sostegno concreto a presìdi fondamentali per la sicurezza – “Lo stanziamento di 65.000 euro per gli interventi di manutenzione degli immobili nelle bergamasca – ha detto l’assessore Franco – rappresenta un sostegno concreto a presidi fondamentali per la sicurezza dei nostri territori e delle comunità locali per la piena funzionalità degli spazi nel tempo. Attraverso la collaborazione tra istituzioni possiamo dare risposte concrete ai territori e a chi, con impegno e spirito di servizio, si prende cura della sicurezza di tutti”. (LNotizie)

sib

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