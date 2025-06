Uno stanziamento di 4.747.000 euro nel triennio 2025/27 dalla Regione Lombardia per interventi di manutenzione straordinaria per le funivie e funicolari soggetti ad obblighi di trasporto pubblico locale sul territorio regionale. È quanto prevede una delibera approvata alla Giunta regionale, su proposta dell’assessore ai Trasporti e Mobilità sostenibile, Franco Lucente.

Attività di manutenzione

Nello specifico, si tratta di interventi concernenti la sostituzione e lo scorrimento delle funi portanti, la sostituzione delle funi traenti, attività sui sistemi frenanti, sulle funi di soccorso e verifiche sui gruppi elettrogeni, sostituzione delle pulegge. E ancora: tra le attività previste rientrano la revisione dei motori idraulici e dei motori di trazione, le attività di manutenzione straordinaria sulle centraline del sistema frenante, l’installazione di nuovi sistemi controllo degli accessi per incrementare la sicurezza per i passeggeri, attività di manutenzione straordinaria legate alla revisione quinquennale.

Assessore Lucente: settore strategico per trasporto pubblico e turismo

“Un impegno importante di Regione Lombardia – dice l’assessore regionale Franco Lucente – a sostegno di un settore strategico non solo per il trasporto pubblico locale ma anche per il turismo. Le risorse messe a disposizione permetteranno di realizzare interventi fondamentali per garantire la sicurezza dei passeggeri. Il nostro obiettivo è mettere a disposizione delle comunità infrastrutture moderne grazie a controlli e monitoraggi periodici. Ancora una volta Regione Lombardia dimostra l’importanza delle funivie e delle funicolari per i territori, spesso mezzi di trasporto insostituibili per tanti cittadini e risorse economiche fondamentali grazie all’attrattività delle nostre realtà locali”.

Suddivisione delle risorse

Le risorse per la manutenzione straordinaria saranno suddivise tra gli enti proprietari di funivie e funicolari in Lombardia, vale a dire gli enti locali o società controllate dagli enti locali, soggetti ad obblighi di trasporto pubblico locale sul territorio regionale. L’avvio dei lavori è previsto nel corso del 2025. La delibera, inoltre, riporta la ricognizione di ulteriori interventi manutentivi ipotizzati dagli enti proprietari a partire dal 2026 per i quali verranno svolti ulteriori approfondimenti tecnici, al fine di meglio definirne la stima dei costi e la finanziabilità futura con risorse regionali.

Ripartizione dei finanziamenti regionali (stima costi triennio 2025-2027):

AGENZIA TPL COMO-LECCO-VARESE

PROVINCIA DI VARESE Funivia Ponte di Piero-Monteviasco (Comune di Curiglia con Monteviasco): 438.590 euro Funicolare Varese Vellone-Santa Maria del Monte (Comune di Varese): 439.200 euro TOT: 877.790 euro

PROVINCIA DI LECCO Funivia Margno-Pian delle Betulle (Comune di Margno): 1.061.400 euro Funivia Moggio-Piani di Artavaggio (Comune di Moggio): 746.640 euro TOT: 1.808.040 euro

PROVINCIA DI COMO Funivia Argegno-Pigra (Comune di Pigra): 448.960 euro Funicolare Como-Brunate (SPT Holding): 1.499.624 euro TOT: 1.948.584 euro



AGENZIA TPL DI BERGAMO

Funicolare Bergamo San Vigilio-Colle Aperto (ATB Mobilità): 113.000 euro TOT: 113.000 euro



TOTALE RISORSE NEL TRIENNIO: 4.747.414 euro.