In Lombardia 91 milioni per ridurre le liste d’attesa

Novantuno milioni di euro per ridurre le liste d’attesa in Lombardia. La Giunta regionale ha approvato una delibera, su proposta dell’assessore al Welfare Guido Bertolaso, con un pacchetto di risorse che punta ad aumentare l’offerta sanitaria, allungare gli orari degli ambulatori e smaltire l’arretrato.

Le risorse stanziate sono ripartite su tre fronti: 61 milioni per il piano operativo regionale (41 ai soggetti pubblici e 20 ai privati accreditati), 10 milioni per manifestazioni di interesse rivolte ai privati e 20 milioni dedicati al recupero dei ricoveri ancora in lista d’attesa al 1° gennaio 2026. In totale, 52 milioni andranno agli erogatori pubblici e 39 ai privati accreditati.

Attività estese nella fascia pomeridiana e il sabato mattina

In pratica, gli ambulatori e i centri di diagnostica continueranno a estendere l’attività nella fascia pomeridiana, dalle 16 alle 20, e il sabato mattina. Gli enti pubblici dovranno garantire ogni mese almeno il 70% dei volumi erogati nei corrispondenti mesi del 2025, mantenendo come riferimento il volume massimo di prestazioni raggiunto tra il 2024 e il 2025. Il raggiungimento degli obiettivi sulle liste d’attesa diventerà inoltre un criterio di valutazione per i direttori generali delle aziende sanitarie lombarde.

Tra le misure previste anche il recupero delle prestazioni di ricovero, il coinvolgimento delle ATS per incrementare l’offerta nelle aree più critiche e il rafforzamento della prescrizione digitale, con l’obiettivo di raggiungere il 90% delle ricette dematerializzate.

L’impegno di Regione Lombardia per le liste d’attesa

“Con questo provvedimento – dichiara l’assessore al Welfare di Regione Lombardia Guido Bertolaso – stanziamo ulteriori risorse per ridurre concretamente i tempi di attesa“.

“L’obiettivo è dare risposte più rapide ai cittadini aumentare l’offerta sanitaria – aggiunge Bertolaso –, sfruttando al massimo le potenzialità del sistema pubblico e privato accreditato, estendendo gli orari di attività anche degli ambulatori e recuperando le prestazioni ancora arretrate. La riduzione delle liste d’attesa resta una priorità assoluta della Regione Lombardia“.