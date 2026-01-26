Logo Regione Lombardia

Milano Cortina, Fontana: nessuna conferma su presenza agenti Ice

Il Governatore della Lombardia, Attilio Fontana, oggi in piazza Città di Lombardia in occasione della presentazione del treno di cioccolato piu lungo al mondo. A una domanda dei giornalisti, che sottintendeva la presenza di agenti ICE a Milano, non ha inteso confermare la presenza di tali agenti, in quanto non in possesso di informazioni al riguardo.

Nota della Regione su tema agenti federali Usa

Milano Cortina 2026, nessuna conferma in merito alla presenza di agenti Ice in occasione dell’evento olimpico. In riferimento alle notizie circolate sulla presunta presenza di agenti dell’agenzia federale statunitense Ice in occasione dei Giochi Olimpici invernali, si precisa che il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, rispondendo a una domanda dei giornalisti, che sottintendeva la presenza di Ice a Milano, non ha inteso confermare la presenza di tali agenti, in quanto non in possesso di informazioni al riguardo.

Il presidente Fontana ha esclusivamente commentato, in via ipotetica, rispondendo a un’affermazione dei giornalisti che, qualora fossero presenti agenti incaricati della sicurezza, il loro ruolo sarebbe limitato alla tutela delle personalità statunitensi eventualmente presenti, come il vicepresidente J.D. Vance e il Segretario di Stato Marco Rubio, con l’unico obiettivo di garantirne l’incolumità personale.

Ogni altra interpretazione che attribuisca al presidente Fontana una conferma della presenza di agenti Ice in occasione di Milano Cortina 2026 non corrisponde a quanto dichiarato.

