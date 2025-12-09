A poche settimane da Milano Cortina 2026, la Lombardia compie un gesto concreto per custodire e ampliare la propria eredità olimpica: l’edificio Aler di via Costa 20 a Milano apre le porte alla nuova sede nazionale della Federazione Italiana Sport Invernali (Fisi). La cerimonia di inaugurazione si è svolta questa mattina alla presenza del presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, e dell’assessore alla Casa e Housing sociale, Paolo Franco. All’evento hanno partecipato anche il sottosegretario di Stato con delega alle Infrastrutture olimpiche, Alessandro Morelli; il presidente di Aler Milano, Alan Rizzi; il presidente Fisi, Flavio Roda, il presidente del Coni Lombardia, Marco Riva; l’assessore allo Sport, Turismo politiche giovanili del Comune di Milano, Martina Riva.

Il taglio del nastro sancisce la consegna del primo padiglione riqualificato, che permette alla Fisi di insediarsi nel nuovo quartier generale e di avviare le proprie attività nell’ambito di una locazione ventennale a canone concordato. Nei successivi mesi saranno invece completati i lavori sull’intera palazzina, finanziati da Regione Lombardia con uno stanziamento di 2,8 milioni di euro approvato nell’ottobre 2025. Il progetto prevede interventi necessari a garantire la sicurezza, l’efficienza, il miglioramento strutturale e la piena fruibilità dell’immobile, al fine di renderlo idoneo ad ospitare la sede nazionale della Federazione.

Fontana: una scelta che valorizza l’eredità olimpica

“L’inaugurazione di questa nuova sede – ha dichiarato il presidente Attilio Fontana – rappresenta un passaggio importante nel percorso di investimenti sull’eredità delle Olimpiadi ed un esempio di sinergia positiva tra istituzioni. È giusto che la sede della Fisi resti a Milano, a conferma del ruolo da protagonista della Lombardia nell’ambito degli sport invernali”.

Un edificio di interesse storico e culturale

La palazzina che da oggi ospita la nuova sede nazionale della Fisi si trova nella zona nord-est di Milano, all’interno del quartiere ‘Lulli’, ed è stato realizzato nel 1911 dall’architetto Giannino Ferrini. Riconosciuto come bene di interesse culturale, l’edificio si sviluppa su due piani di circa 500 metri quadrati ciascuno, oltre a un piano interrato. Lo scorso luglio, la Fisi aveva manifestato il proprio interesse per lo stabile di via Costa 20, rispondendo all’avviso pubblico promosso da Aler Milano per la valorizzazione dell’immobile.

Franco: rigenerazione urbana rafforza legame tra sport e territorio

“Questo intervento – ha dichiarato l’assessore Franco – racconta la capacità della Lombardia di trasformare la rigenerazione urbana in un’occasione di crescita sociale e territoriale e contribuisce inoltre a rafforzare il mix abitativo dell’area, elemento essenziale per promuovere quartieri equilibrati, attrattivi e capaci di offrire servizi diversi alla comunità. Restituire vitalità a un edificio storico e inserirvi una realtà di prestigio come la Fisi significa generare nuova energia per il quartiere e rafforzare il legame tra Milano, i suoi abitanti e il mondo dello sport. Come Regione vogliamo dimostrare che investire su spazi di qualità non produce solo benefici architettonici, ma contribuisce a generare coesione e sicurezza. È questo l’obiettivo che ci guida e che oggi trova una realizzazione concreta”.

Rizzi: iniziativa che consente di rivitalizzare la zona

“Ringrazio il presidente Fontana e l’assessore Franco – ha sottolineato Rizzi – che, con la loro lungimiranza, ci permettono oggi di consegnare uno spazio proprio alla Federazione Italiana Sport Inverali come eredità alla città di Milano per i Giochi Olimpici. Un’iniziativa che permette di contribuire al grande progetto di Milano, ridando vita a questo spazio che, per caratteristiche e ubicazione, sembrava già il luogo perfetto per diventare un centro federale, fiore all’occhiello del quartiere, che consentirà anche di rivitalizzare questa zona”.

Roda: Milano sede ideale della Federazione

“Ringrazio Regione Lombardia e Aler – ha affermato Roda – per il supporto messo in atto. Questa sarà la casa degli sport invernali nel ‘dopo Olimpiadi’ ed un lascito dell’eredità dei Giochi. Il contratto ventennale, inoltre, ci consente di rimanere stabilmente a Milano e programmare il futuro. Per noi è importante mantenere la sede a Milano, ovvero vicini alla montagna. Questo è il nostro luogo ideale. Sarebbe un controsenso trasferirci a Roma come tutte le altre federazioni sportive”.