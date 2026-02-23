Logo Regione Lombardia

Trasporti e mobilità sostenibile
Olimpiadi, ‘record’ del servizio ferroviario: 13,9 milioni di viaggi

Lucente: risultato importante che dimostra impegno ed efficienza

“Un risultato importante, che dimostra l’efficienza del servizio trasportistico della Lombardia e il notevole sforzo messo in campo per fornire una mobilità moderna e puntuale. Accanto all’exploit dell’Italia alle Olimpiadi, con ben 30 medaglie vinte, possiamo annoverare anche il ‘record’ del servizio ferroviario lombardo, capace di far viaggiare centinaia di migliaia di persone in maniera puntuale e con mezzi confortevoli”.

Così Franco Lucente, assessore regionale ai Trasporti e Mobilità sostenibile, commenta i dati diffusi da Trenord in merito all’andamento del servizio ferroviario durante il periodo delle Olimpiadi invernali: 1,3 milioni i viaggiatori in più che, nelle settimane olimpiche, si sono aggiunti ai consueti passeggeri del servizio ferroviario (+10%), per un totale di 13,9 milioni di viaggi sull’intera rete servita da Trenord. Dal 6 al 22 febbraio, l’azienda ferroviaria lombarda ha potenziato l’offerta di oltre 200mila treni per km, cioè 120 corse in più ogni giorno.

I numeri del servizio ferroviario durante lo Olimpiadi

Franco Lucente, assessore regionale ai Trasporti e Mobilità sostenibile, commenta i dati diffusi da Trenord in merito all’andamento del servizio ferroviario durante il periodo delle Olimpiadi invernaliSul collegamento fra Milano e la Valtellina, con un’offerta di una corsa ogni 30 minuti e un servizio attivo dalle 4 di mattina alle 3 di notte, hanno viaggiato 483 mila passeggeri: il 64% in più rispetto alle frequentazioni abituali. Le linee suburbane di Milano – che collegavano direttamente a Santagiulia Ice Hockey Arena, Milano Speed Skating Stadium, Milano Rho Ice Hockey Arena e al Villaggio Olimpico a Milano Scalo Romana – ha registrato 6 milioni di passeggeri, il 15% in più.

“In questo caso, si può davvero affermare che la Lombardia è la ‘locomotiva d’Italia’. Ringrazio tutti gli attori coinvolti, dirigenti, tecnici, lavoratrici e lavoratori che hanno profuso un impegno totale per rendere il servizio dei trasporti il più efficace possibile”.

