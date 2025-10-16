Logo Regione Lombardia

Da Regione risorse per miniera dismessa di San Aloisio a Collio (BS)

Maione: con valorizzazione sito opportunità di sviluppo   Stanziati 69.600 euro per acquisto di un trenino turistico 

La Giunta di Regione Lombardia, su proposta dell’assessore all’Ambiente e Clima, Giorgio Maione, ha approvato un finanziamento di 69.600 euro per rendere pienamente operativa la miniera dismessa di  ‘San Aloisio’ nel Comune di Collio (Brescia).

Cosa prevede l’intervento sulla miniera dismessa di San Aloisio a Collio

L’intervento è focalizzato sul completamento della valorizzazione del sito minerario.  In particolare, è previsto l’acquisto di un trenino turistico composto da una locomotiva e tre vagoni, uno dei quali accessibile per il trasporto di persone con disabilità.

Maione: intervento è opportunità di sviluppo per territorio

“Con l’approvazione di questo finanziamento – ha detto l’assessore Maione – mettiamo il tassello finale per la piena valorizzazione della Miniera ‘San Aloisio’. Questi fondi saranno decisivi per l’acquisto del trenino, un servizio che consentirà ai turisti e ai cittadini di percorrere in sicurezza l’antico tracciato ferroviario. Trasformare il nostro patrimonio minerario dismesso in un’opportunità di sviluppo turistico e culturale, rendendolo pienamente accessibile a tutti, rimane una nostra priorità”.

Il precedente finanziamento

La cifra stanziata dalla Giunta per garantire l’acquisto del convoglio è un’integrazione di un precedente finanziamento di Regione pari a circa 258.000 euro. Il Comune di Collio ha richiesto le risorse a causa dell’aumento dei costi dei materiali registrato dopo la pandemia. Senza questo ulteriore contributo, l’obiettivo di rendere il percorso pienamente fruibile ai visitatori sarebbe stato compromesso.  Il trenino percorrerà il vecchio tracciato ferroviario recuperato che collega la miniera al centro abitato,

