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Operazioni di derattizzazione al quartiere Molise-Calvairate

Franco: attenzione a ogni criticità segnalata dal territorio Sanificazione e bonifica in aree Aler per la tutela degli inquilini

 

Regione Lombardia interviene con un contributo di 250.000 euro per affrontare le criticità igienico-sanitarie emerse nel quartiere milanese di Molise-Calvairate. Le risorse vengono destinate ad Aler Milano per la realizzazione di opere di sanificazione, derattizzazione e bonifica degli spazi comuni.

La misura, approvata dalla Giunta regionale su proposta dell’assessore alla Casa e Housing sociale, Paolo Franco, consentirà di rafforzare le attività già avviate da Aler in un quartiere che conta circa 2.720 alloggi di edilizia residenziale pubblica e che negli ultimi mesi è stato interessato da una proliferazione di ratti e insetti infestanti nelle cantine, nelle aree verdi, nei locali destinati alla raccolta dei rifiuti e negli altri spazi condivisi.

“Regione Lombardia – evidenzia l’assessore Franco – continua a seguire con attenzione ogni criticità che emerge dai territori: nel caso specifico, diamo attuazione a un ‘Ordine del giorno’ approvato dal Consiglio regionale. La sicurezza e la qualità dell’abitare dipendono anche dalla cura degli spazi comuni e dal decoro dei quartieri: da questo punto di vista è importante la collaborazione tra istituzioni e soggetti preposti”. (LNotizie)

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