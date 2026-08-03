La Giunta di Regione Lombardia ha approvato, su proposta dell’assessore alla Sicurezza e Protezione civile, Romano La Russa, l’accordo di collaborazione con il Comune di Crema (CR), in qualità di capofila di 43 Comuni dell’Area Omogenea Cremasca per l’attivazione di servizi straordinari di Polizia locale nei mesi estivi e autunnali del 2026.

Sicurezza urbana, ruolo preventivo dell’accordo nell’area Cremasca

“Grazie a un contributo di Regione Lombardia di 29.000 euro – ha affermato l’assessore La Russa – sono stati potenziati i servizi di vigilanza, polizia stradale e controllo del territorio dell’’Area Omogenea Cremasca’. Questo è un progetto fondamentale per il suo ruolo preventivo e di tutela delle città e dissuasivo di comportamenti vietati”.

Risultati positivi tangibili

“Il progetto sul territorio dell’’Area Omogenea Cremasca’ – ha continuato l’assessore – ha già sviluppato risultati positivi nel corso del 2025. L’obiettivo è quello di consolidare ulteriormente il percorso di aggregazione di enti per garantire la vivibilità delle aree urbane e la sicurezza delle strade attraverso la copertura di agenti di Polizia locale anche nella fascia oraria serale e notturna e, soprattutto, un presidio nei comuni che sono attualmente privi del servizio”.

Servizi in programma

“Gli agenti, dunque, – ha concluso La Russa – si occuperanno di attività di controllo sui limiti di velocità dei veicoli e sullo stato psicofisico dei conducenti. la Polizia locale garantirà inoltre, copertura nel corso di feste, manifestazioni temporanee e mercati, dando particolare attenzione ai minori e al divieto di somministrazione di bevande alcoliche che devono seguire gli esercenti. Una presenza costante di unità mobili, infatti, ha l’intento di aumentare la percezione di sicurezza dei cittadini e, al contempo, scoraggiare episodi di microcriminalità”.

I 43 comuni dell’Area Omogenea Cremasca che fanno parte del progetto

I Comuni che hanno aderito all’accordo, oltre a quello di Crema, in qualità di capofila, sono: Agnadello, Bagnolo Cremasco, Camisano, Campagnola Cremasca, Capergnanica, Capralba, Casaletto Ceredano, Casaletto di Sopra, Castel Gabbiano, Castelleone, Chieve, Credera Rubbiano, Cremosano, Cumignano sul Naviglio, Dovera, Fiesco, Formigara, Gombito, Izano, Monte Cremasco, Montodine, Moscazzano, Offanengo, Palazzo Pignano, Pandino, Pianengo, Pieranica, Quintano, Ricengo, Ripalta Arpina, Ripalta Cremasca, Ripalta Guerina, Rivolta d’Adda, Romanengo, Salvirola, Sergnano, Soncino, Spino d’Adda, Ticengo, Trigolo, Vaiano Cremasco, Vailate.