La Lombardia, con il lago Maggiore, è pronta a ospitare la tappa italiana del Campionato mondiale di motoscafi elettrici. Il circuito ‘E1 series‘, infatti, andrà in scena in Italia venerdì 27 e sabato 28 giugno 2025 a Sesto Calende, in provincia di Varese.

A Sesto Calende il mondiale motoscafi elettrici

L’evento è stato presentato, a Palazzo Lombardia, dall’ingegner Rodi Basso, CEO e fondatore (con l’imprenditore spagnolo Alejandro Agag) dell’iniziativa, al presidente della Regione, Attilio Fontana. Nel consegnare un modellino personalizzato ‘E1 Series’ al governatore, l’ingegner Basso ha spiegato come l’appuntamento lombardo assuma un significato particolare perché “proprio sul lago Maggiore è, di fatto, iniziata la storia di queste imbarcazioni che sembrano volare sull’acqua e che hanno avuto un ‘inventore’ tutto italiano: il giovane tenente Enrico Forlanini, cui si devono i primi studi sulle eliche e l’invenzione dell’idroplano, progenitore del moderno aliscafo”.

Fontana presente al mondiale motoscafi elettrici

Il presidente Fontana, che nella giornata del 28 giugno 2025 sarà presente a Sesto Calende, ha voluto quindi sottolineare l’importanza di un evento che “oltre ad avere un importante valore sportivo e di marketing territoriale, assume un significato particolare per la nostra regione in quanto rinnova un stretto legame tra le competenze dell’artigianato e dell’innovazione tecnologica del distretto lombardo, assoluti protagonisti nella realizzazione di queste imbarcazioni”.

Infine, ma non ultimo, anche l’aspetto sociale: a margine dell’iniziativa, come già avvenuto per la prima edizione, nel 2024 sul lago di Como, è prevista una raccolta fondi a fini benefici da destinare alla Fondazione Cometa, realtà da decenni impegnata nel sostegno e nell’educazione dei bambini in difficoltà.

Il programma delle due giornate a Sesto Calende: ingresso gratuito

Il programma prevede al venerdì alcune prove libere (dalle ore 9 alle 12) e le qualifiche (13.05 – 15.15; 16.20 – 17) e al sabato le gare. La prima parte scatterà a mezzogiorno mentre il via della finale è previsto alle 16.10.

L’ingresso è gratuito ma è necessario prenotare il proprio posto al seguente link.