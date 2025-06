Valli Prealpine. Valle Trompia, Sertori: 3 milioni per la mobilità

Regione Lombardia e la Comunità Montana Valle Trompia, nell’ambito delle azioni per le Valli Prealpine, hanno firmato l’Accordo di collaborazione per l’attuazione della Strategia di sviluppo locale ‘Valle Trompia green mobility: itinerari sostenibili per la mobilità e il turismo’. Ne dà notizia l’assessore regionale con delega a Enti locali e Montagna, Massimo Sertori.

Da Regione Lombardia contributo di oltre 3,1 milioni

L’iniziativa, che rientra le intese per le Valli Prealpine, a fronte di un investimento complessivo di 3.500.000 euro, prevede un finanziamento regionale pari a 3.115.000 euro. Proposta dalla Comunità Montana Valle Trompia, la Strategia vede la partecipazione dei Comuni di Villa Carcina, Concesio, Bovezzo, Nave e Caino. Si struttura attorno a un unico intervento reticolare che mira alla realizzazione di un sistema integrato di slow mobility, composto da percorsi ciclopedonali e da un’ippovia.

Strategia Valle Trompia nell’ambito delle Valli Prealpine

“La Strategia – commenta l’assessore Sertori – punta a collegare i Comuni della Bassa Valtrompia e a migliorare la fruibilità del territorio attraverso lo sviluppo di un sistema integrato di mobilità dolce, al servizio di residenti e visitatori, che potenzi i collegamenti ciclabili nei e tra i Comuni, con percorsi sicuri e continui. Valorizzando, allo stesso tempo, le tante risorse ambientali, culturali e paesaggistiche e agevolando, inoltre, gli spostamenti quotidiani e quelli turistici”.

Mobilità sostenibile e inclusiva

“Con questa Strategia – continua – Regione Lombardia intende quindi promuovere un nuovo modello di mobilità sostenibile e intercomunale in Valle Trompia. Un modello che sia infatti capace di unire benessere, accessibilità e attrattività”.

Con ‘Bando Itinerari’ azioni per collegamenti ciclopedonali

“Sullo stesso territorio – conclude Massimo Sertori – Regione Lombardia sta già sostenendo, attraverso il ‘Bando Itinerari’, interventi di completamento e messa in sicurezza della Greenway della Valle Trompia. Tutto ciò con l’obiettivo di superare le criticità esistenti e creare nuovi collegamenti ciclopedonali strategici tra il fondovalle e le valli laterali. L’investimento complessivo ammonta infatti a 2.940.000 euro, di cui 2.406.582 euro finanziati dalla Regione”.