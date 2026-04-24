Terminati i lavori di messa in sicurezza e ripristino delle rogge Gheda e Molinara a Montirone (Brescia). Gli interventi, promossi dall’assessore regionale al Territorio e Sistemi verdi Gianluca Comazzi, sono stati realizzati grazie al contributo economico di Regione Lombardia, pari a 343.000 euro. La conclusione dei lavori di riqualificazione dei due canali storici, celebrata con un taglio del nastro, permette di rendere più sicure le sponde, migliorare lo scorrimento dell’acqua e garantire una maggiore tutela per pedoni e ciclisti lungo i percorsi all’interno del centro abitato.

Risorse destinate alla cura del territorio e alla prevenzione di criticità

“Con questo intervento – spiega l’assessore Comazzi – abbiamo stanziato risorse destinate alla cura del territorio e alla prevenzione di criticità che, se trascurate, avrebbero potuto trasformarsi in problemi più seri. Parliamo di interventi mirati ma fondamentali, che aumentano infatti la sicurezza dei cittadini e migliorano la qualità degli spazi urbani. Una gestione attenta del territorio è la chiave per ridurre i rischi. Regione Lombardia continuerà a investire in questa direzione, con azioni concrete e visibili”.

Regione Lombardia ha finanziato 171 interventi per la difesa del suolo

Dal 2020 al 2026, in provincia di Brescia, Regione Lombardia ha finanziato 171 interventi nell’ambito della difesa del suolo. Si tratta di un investimento complessivo di circa 122 milioni di euro. A questo link è disponibile l’elenco degli interventi realizzati in provincia di Brescia negli ultimi cinque anni.