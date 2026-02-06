Logo Regione Lombardia

Picchi: Monza Precision Team patrimonio prezioso di sport e passione

Premiati a palazzo Lombardia gli atleti del Monza Precision Team senior

Pattinaggio artistico, in Regione i vincitori del 69° Campionato Mondiale

Il sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia con delega a Sport e Giovani, Federica Picchi,  è intervenuta alla premiazione del Monza Precision Team senior. I vincitori a Pechino del 69° Campionato mondiale di pattinaggio artistico sono stati ricevuti al Belvedere Berlusconi di Palazzo di Lombardia.

“Nata dall’idea di una suora, Gabriella Pirovano,  dell’oratorio San Rocco di Monza nel 1971 – ricorda Picchi- Astro Roller Skating  ADS non è soltanto una società sportiva vincente: è un presidio educativo territoriale che da decenni forma generazioni di giovani.  Una realtà attiva con i giovani che trasmette passione, rispetto, dedizione e senso di appartenenza. Il suo contributo alla vita sportiva e sociale di Monza e della Lombardia è un patrimonio prezioso, che merita riconoscimento e sostegno. I successi internazionali di oggi sono il frutto di una storia lunga, radicata e condivisa. Che continua a ispirare il nostro territorio e a portare nel mondo il meglio dello sport lombardo”.

Dal 2019 Astro Roller Skating accoglie 350 atleti circa da 3 a 50 anni. Sono presenti in 11 palestre di Monza e Muggiò 25 allenatori e 19 dirigenti. Pattinaggio artistico – individuale, coppia, solo dance, gruppi spettacolo e sincronizzato, pattinaggio in linea – freestyle le discipline praticate. Lo scorso gennaio il gruppo Astrozecchino (46 atleti giovanissimi) ha vinto il Trofeo Mariele Ventre 2026 grazie a un’entusiasmante coreografia sulle note della canzone ‘Il magico viaggio di Marco Polo‘.

Picchi: Monza Precision Team porta il pattinaggio sul tetto del mondo

“Con il  trionfo mondiale del Monza Precision Team Senior  – ha detto Picchi – capace nel 2025 di conquistare Campionato Italiano, Europeo e il prestigioso titolo di Campione del Mondo, il pattinaggio artistico ha portato la Lombardia sul tetto del mondo. È un grande orgoglio premiare a Palazzo Lombardia queste straordinarie atlete e atleti, 18 in tutto. Con le loro evoluzioni artistiche nella specialità  di pattinaggio sincronizzato hanno incantato il pubblico internazionale a Pechino in occasione dei Mondiali di pattinaggio dello scorso anno”.

