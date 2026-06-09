LNotizie-Video. Calcio, Regione premia le squadre  lombarde eccellenze della stagione 2025/2026

Il riconoscimento ufficiale a Palazzo Pirelli. Presenti i vertici di Inter, Como, Monza, Desenzano, Folgore Caratese e Coni Lombardia.

(LNotizie – Milano, 09 giu) Premiate nell’aula consiliare di Palazzo Pirelli le squadre di calcio professionistiche lombarde che hanno riportato successi a diverso titolo nella stagione sportiva 2025/2026. Il prestigioso riconoscimento ha celebrato i traguardi sportivi di Inter, Como, Monza, Desenzano e Folgore Caratese.

Alla cerimonia hanno preso parte i vertici delle squadre interessate: per l’Inter è intervenuto il presidente Giuseppe Marotta; per il Como il direttore sportivo Carlalberto Ludi; per il Monza l’amministratore delegato Mauro Baldissoni; per la Folgore Caratese il presidente Michele Criscitiello e per il Desenzano il presidente Roberto Marai. All’evento ha partecipato anche il presidente del Coni Lombardia, Marco Riva.

“La presenza e i traguardi di queste prestigiose società in una sede istituzionale come il Consiglio regionale – ha dichiarato il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana – sono l’ennesima conferma della grandezza e del primato della Lombardia. La nostra regione eccelle storicamente in ogni campo: dall’economia alla capacità di attrarre investimenti esteri, fino alla formazione accademica, dove il nostro comparto universitario è diventato un punto di riferimento non solo italiano ma europeo, capace di richiamare studenti da ogni parte del mondo”.

“Oggi – ha aggiunto – celebriamo questa stessa eccellenza nello sport e in particolare nel calcio, la disciplina più amata dai cittadini lombardi e da tutti gli italiani. Del resto, i nostri atleti sono abituati a stare in prima fila, come abbiamo visto anche in occasione dei recenti Giochi Olimpici, dove la Lombardia ha conquistato tantissime medaglie rendendoci fieri. Voi siete un’ulteriore e bellissima dimostrazione di questa forza. I vostri successi non nascono per caso: sono il frutto di organizzazioni societarie di altissima qualità e, soprattutto, di quel genuino ‘spirito lombardo’ fondato sulla determinazione, sulla volontà ferrea e sul sacro imperativo di non mollare mai. Vi ringrazio per la vostra presenza, per il lustro che date al territorio e per tutto quello che fate. Regione Lombardia sarà sempre al vostro fianco”. (LNotizie)

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Contiene immagini di copertura e intervista a:

– Attilio Fontana presidente della Regione Lombardia.

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