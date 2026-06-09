Logo Regione Lombardia

Lombardia Notizie

Online

Logo Regione Lombardia

Lombardia Notizie

Online

Lombardia Notizie / Senza categoria

LNotizie-Video. Calcio, Regione premia le squadre  lombarde eccellenze della stagione 2025/2026

Il riconoscimento ufficiale a Palazzo Pirelli. Presenti i vertici di Inter, Como, Monza, Desenzano, Folgore Caratese e Coni Lombardia.

(LNotizie – Milano, 09 giu) Premiate nell’aula consiliare di Palazzo Pirelli le squadre di calcio professionistiche lombarde che hanno riportato successi a diverso titolo nella stagione sportiva 2025/2026. Il prestigioso riconoscimento ha celebrato i traguardi sportivi di Inter, Como, Monza, Desenzano e Folgore Caratese.

Alla cerimonia hanno preso parte i vertici delle squadre interessate: per l’Inter è intervenuto il presidente Giuseppe Marotta; per il Como il direttore sportivo Carlalberto Ludi; per il Monza l’amministratore delegato Mauro Baldissoni; per la Folgore Caratese il presidente Michele Criscitiello e per il Desenzano il presidente Roberto Marai. All’evento ha partecipato anche il presidente del Coni Lombardia, Marco Riva.

“La presenza e i traguardi di queste prestigiose società in una sede istituzionale come il Consiglio regionale – ha dichiarato il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana – sono l’ennesima conferma della grandezza e del primato della Lombardia. La nostra regione eccelle storicamente in ogni campo: dall’economia alla capacità di attrarre investimenti esteri, fino alla formazione accademica, dove il nostro comparto universitario è diventato un punto di riferimento non solo italiano ma europeo, capace di richiamare studenti da ogni parte del mondo”.

“Oggi – ha aggiunto – celebriamo questa stessa eccellenza nello sport e in particolare nel calcio, la disciplina più amata dai cittadini lombardi e da tutti gli italiani. Del resto, i nostri atleti sono abituati a stare in prima fila, come abbiamo visto anche in occasione dei recenti Giochi Olimpici, dove la Lombardia ha conquistato tantissime medaglie rendendoci fieri. Voi siete un’ulteriore e bellissima dimostrazione di questa forza. I vostri successi non nascono per caso: sono il frutto di organizzazioni societarie di altissima qualità e, soprattutto, di quel genuino ‘spirito lombardo’ fondato sulla determinazione, sulla volontà ferrea e sul sacro imperativo di non mollare mai. Vi ringrazio per la vostra presenza, per il lustro che date al territorio e per tutto quello che fate. Regione Lombardia sarà sempre al vostro fianco”. (LNotizie)

Attenzione,  video a questo  link

https://www.swisstransfer.com/d/ea3ab77c-cc45-46d4-8269-2f6dac50d6f9

Contiene immagini di copertura e intervista a:

 – Attilio Fontana presidente della Regione Lombardia.

mac

Scarica PDF
Condividi l'articolo:

Articoli correlati

Iscriviti ai nostri canali

WhatsApp
Telegram

lombardianotizie.Online

Testata giornalistica registrata - Direttore responsabile Davide Bertani - Reg. Trib. di Milano n° 14772/2019 del 7 novembre 2019

© Copyright Regione Lombardia tutti i diritti riservati - C.F. 80050050154 - Piazza Città di Lombardia 1 - 20124 Milano

Logo Regione Lombardia
Archivio
Redazione
Accessibilità
Comunicati
Feed RSS
Cookie Policy
Informativa privacy
Note legali
Social Media Policy
INDIETRO

Archivio comunicati

Archivio comunicati

Archivio Allerte
Archivio Comunicati
Archivio Comunicati
Sei un giornalista?

Richiedi l’iscrizione al nostro canale Telegram privato per ricevere tutte le notizie in anteprima