Presentato alla Biblioteca ‘Tremaglia‘ di Palazzo Lombardia il progetto ‘Astratto Digitale‘, dedicato alla valorizzazione della collezione astratta del Museo ‘MAGA’ di Gallarate (Varese) e realizzato con il sostegno di Regione nell’ambito della misura InnovaCultura. Tra le principali azioni del progetto figura la seconda stagione di ‘Alfabeto del Contemporaneo‘, una serie di video-documentari dedicati ai linguaggi contemporanei del Museo in onda da stasera (lunedì 15) alle ore 21.05 su Sky Arte, fino al 20 dicembre 2025.

Alla conferenza stampa di presentazione è intervenuta l’assessore regionale alla Cultura Francesca Caruso, e, tra gli altri, anche i curatori del progetto Emma Zanella e Alessandro Castiglioni, rispettivamente direttore e vicedirettore del Museo ‘MAGA’ di Gallarate.

Obiettivo ampliare l’esperienza dei visitatori

“Questo progetto – ha affermato l’assessore regionale alla Cultura, Francesca Caruso – conferma la qualità del lavoro che il MAGA porta avanti insieme a Sky e ai partner coinvolti”.

“Regione Lombardia – ha concluso Caruso – sostiene questo percorso attraverso la misura InnovaCultura che promuove strumenti digitali capaci di ampliare l’esperienza dei visitatori e di valorizzare in modo innovativo il patrimonio museale e culturale”.

Museo Maga di Gallarate, il progetto ‘Astratto digitale’

Il progetto ‘Astratto Digitale’, realizzato da Craon e Storyville, vuole rinnovare le modalità di racconto e fruizione dell’arte moderna e contemporanea, valorizzando uno dei nuclei più significativi del patrimonio del ‘MAGA’ di Gallarate – dal movimento ‘Arte concreta’ alla ‘Pittura analitica’ fino alle più recenti declinazioni dell’astrazione – attraverso strumenti digitali e contenuti multimediali.

Tra le iniziative spicca ‘Alfabeto del Contemporaneo’, una serie di sei video-documentari dedicati ai linguaggi contemporanei di autori emergenti. Nata dalla collaborazione tra il Museo ‘MAGA’ e Sky Arte, la seconda stagione del progetto sarà trasmessa in televisione da lunedì 15 a sabato 20 dicembre 2025. Le puntate saranno trasmesse anche in streaming su NOW e in modalità gratuita sulla pagina web di Sky Arte.