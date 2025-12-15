Logo Regione Lombardia

lombardia notizie

online

lombardia notizie

online

Lombardia Notizie / Senza categoria
  • Ottimizzato per il web da: Simone Basilico
  • Ottimizzato per il web da: Simone Basilico

Museo MAGA di Gallarate/VA, presentato il progetto ‘Astratto Digitale’

Al Museo MAGA di Gallarate, in foto, il progetto ‘Astratto Digitale’

Caruso: iniziativa che promuove strumenti innovativi per i visitatori

Presentato alla Biblioteca ‘Tremaglia‘ di Palazzo Lombardia il progetto ‘Astratto Digitale‘, dedicato alla valorizzazione della collezione astratta del Museo ‘MAGA’ di Gallarate (Varese) e realizzato con il sostegno di Regione nell’ambito della misura InnovaCultura. Tra le principali azioni del progetto figura la seconda stagione di ‘Alfabeto del Contemporaneo‘, una serie di video-documentari dedicati ai linguaggi contemporanei del Museo in onda da stasera (lunedì 15) alle ore 21.05 su Sky Arte, fino al 20 dicembre 2025.

Alla conferenza stampa di presentazione è intervenuta l’assessore regionale alla Cultura Francesca Caruso, e, tra gli altri, anche i curatori del progetto Emma Zanella e Alessandro Castiglioni, rispettivamente direttore e vicedirettore del Museo ‘MAGA’ di Gallarate.

Obiettivo ampliare l’esperienza dei visitatori

Presentato alla Biblioteca ‘Tremaglia’ di Palazzo Lombardia il progetto 'Astratto Digitale', dedicato alla valorizzazione della collezione astratta del Museo ‘MA*GA’ di Gallarate (Varese), in foto l’assessore regionale alla Cultura Francesca Caruso durante il suo intervento“Questo progetto – ha affermato l’assessore regionale alla Cultura, Francesca Caruso – conferma la qualità del lavoro che il MAGA porta avanti insieme a Sky e ai partner coinvolti”.

“Regione Lombardia – ha concluso Caruso – sostiene questo percorso attraverso la misura InnovaCultura che promuove strumenti digitali capaci di ampliare l’esperienza dei visitatori e di valorizzare in modo innovativo il patrimonio museale e culturale”.

Museo Maga di Gallarate, il progetto ‘Astratto digitale’

Il progetto ‘Astratto Digitale’, realizzato da Craon e Storyville, vuole rinnovare le modalità di racconto e fruizione dell’arte moderna e contemporanea, valorizzando uno dei nuclei più significativi del patrimonio del ‘MAGA’ di Gallarate – dal movimento ‘Arte concreta’ alla ‘Pittura analitica’ fino alle più recenti declinazioni dell’astrazione – attraverso strumenti digitali e contenuti multimediali.

Tra le iniziative spicca ‘Alfabeto del Contemporaneo’, una serie di sei video-documentari dedicati ai linguaggi contemporanei di autori emergenti. Nata dalla collaborazione tra il Museo ‘MAGA’ e Sky Arte, la seconda stagione del progetto sarà trasmessa in televisione da lunedì 15 a sabato 20 dicembre 2025. Le puntate saranno trasmesse anche in streaming su NOW e in modalità gratuita sulla pagina web di Sky Arte.
Scarica PDF
Condividi l'articolo:

Potrebbero interessarti anche

Iscriviti ai nostri canali

WhatsApp
Telegram

lombardianotizie.Online

Testata giornalistica registrata - Direttore responsabile Pierfrancesco Gallizzi - Reg. Trib. di Milano n° 14772/2019 del 7 novembre 2019

© Copyright Regione Lombardia tutti i diritti riservati - C.F. 80050050154 - Piazza Città di Lombardia 1 - 20124 Milano

Archivio
Redazione
Accessibilità
Comunicati
Feed RSS
Cookie Policy
Informativa privacy
Note legali
Social Media Policy
INDIETRO

Archivio comunicati

Archivio comunicati

Archivio Allerte
Archivio Comunicati
Archivio Comunicati
Sei un giornalista?

Richiedi l’iscrizione al nostro canale Telegram privato per ricevere tutte le notizie in anteprima