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LNotizie-Addio a Nadia Santini, assessore Beduschi: straordinaria capacità di interpretare in cucina i prodotti e la tradizione del territorio

(LNotizie – Milano, 02 nov) “Con Nadia Santini se ne va una figura unica per la sua straordinaria capacità di interpretare i prodotti del territorio in una cucina che, grazie ai sapori e alle tradizioni locali del Mantovano, ha conquistato il mondo, raggiungendo vette ineguagliabili nella ristorazione, prima donna italiana ad aver conquistato le tre Stelle Michelin in cucina. Al marito Antonio e ai figli Giovanni e Alberto, artefici insieme a Nadia del successo che ha proiettato Runate di Canneto sull’Oglio nell’Olimpo dell’accoglienza e del buon cibo, la vicinanza della Regione Lombardia in un momento di grande dolore”. Così l’assessore regionale all’Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste della Lombardia, Alessandro Beduschi, commenta la scomparsa di Nadia Santini, chef e anima del ristorante Dal Pescatore di Runate di Canneto sull’Oglio (Mantova). (LNotizie)

red

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