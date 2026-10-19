Settimana Cucina Italiana ad Atene con agroalimentare Lombardia

Torna ad Atene la Settimana della Cucina Italiana nel Mondo, giunta all’undicesima edizione, che celebra, nel 2026, il riconoscimento della cucina italiana come Patrimonio culturale immateriale Unesco e con la Lombardia protagonista.

Dal 20 al 23 ottobre, l’Ambasciata d’Italia, in collaborazione con l’Ufficio ICE di Atene e con la Regione Lombardia, porterà nella capitale ellenica le eccellenze enogastronomiche del territorio lombardo, presentate dallo chef Stefano Grandi del ristorante ‘Il Santa’ di Milano.

Beduschi porta ad Atene la Lombardia per Settimana Cucina Italiana

A guidare la delegazione di Regione Lombardia agli appuntamenti ateniesi sarà l’assessore all’Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste, Alessandro Beduschi.

Quindici consorzi della regione saranno protagonisti della rassegna, con formaggi, salumi e vini che da sempre riflettono la ricchezza dei prodotti alimentari della Lombardia. Gli ospiti saranno guidati in un itinerario fatto di tradizioni e sapori raccontati attraverso le specialità delle province lombarde.

Gli eventi di promozione

Il programma della settimana prevede eventi nella residenza dell’ambasciatore Paolo Cuculi e presso il ristorante italiano ‘Sole e Giaguaro’ – per operatori del settore e rappresentanti del mondo dell’informazione – e si concluderà con una masterclass dello chef Stefano Grandi presso la scuola di gastronomia e ospitalità IEK-AKMI di Atene dedicata agli studenti.

I Consorzi presenti

I Consorzi di Tutela che collaboreranno all’iniziativa sono: