Housing sociale, da Regione 4 milioni per 80 alloggi a Cinisello/MI

Regione Lombardia mette in campo 4 milioni di euro per 80 alloggi in housing sociale a Cinisello Balsamo (MI) da destinare a famiglie con Isee compreso tra 14.000 e 40.000 euro. L’iniziativa rientra nei progetti finanziati dal bando di housing sociale voluto dall’assessore regionale alla Casa, Paolo Franco, per aumentare la disponibilità di case a costi accessibili per lavoratori e famiglie della classe media e medio bassa, che ora faticano a trovare soluzioni abitative sul mercato.

Sopralluogo ai cantieri degli 80 alloggi

L’assessore Franco ha effettuato un sopralluogo ai cantieri in corso di realizzazione a Cinisello Balsamo: gli interventi riguardano 80 alloggi distribuiti in 20 stabili di UniAbita, cooperativa sociale che ha partecipato al bando.

Il finanziamento regionale consente di effettuare lavori di manutenzione straordinaria con modifica della distribuzione interna ed efficientamento impiantistico, che si concluderanno da cronoprogramma nell’agosto 2026. Le abitazioni saranno poi messe a disposizione delle famiglie con locazioni a canone concordato, prevedendo anche la possibilità di esigenze abitative di tipo temporaneo per lavoro, studio o cura.

Assessore Franco: nuova visione per l’edilizia pubblica

“Il bando regionale di housing sociale – ha evidenziato l’assessore Franco – inizia a dispiegare i propri effetti concreti sul territorio: la Lombardia è la prima regione in Italia ad aver strutturato un piano per aiutare le famiglie a reddito medio-basso, che da un lato non possono rientrare nelle graduatorie per le case popolari e dall’altro soffrono per l’aumento dei prezzi sul mercato privato”.

“Attraverso la ‘Missione Lombardia’, il piano di rilancio delle politiche abitative regionali, – ha proseguito l’assessore – stiamo cambiando il concetto di intervento pubblico nell’edilizia residenziale per rispondere alle necessità abitative vissute da fasce sempre più larghe della popolazione. Lo facciamo agendo in sinergia con altri attori del settore”.

Garantire a tutti il diritto alla casa

“Quello di Cinisello Balsamo rappresenta un progetto qualificante – ha concluso Franco – che agisce sull’area milanese, dove è particolarmente sentito il tema del costo degli affitti per le famiglie con Isee contenuto: come Regione lavoriamo per garantire a tutti il diritto alla casa, non solo alle persone indigenti ma anche alla classe media. Inoltre l’housing sociale è utile anche per la creazione di un mix abitativo equilibrato nei quartieri, integrando soluzioni di edilizia convenzionata, libera e sociale”.

Servizi più accessibili

Le abitazioni di Cinisello garantiscono un’elevata accessibilità ai servizi della città, ai collegamenti per Milano e verso alcuni poli attrattori (Università Bicocca, Ospedale Bassini e IRCCS Multimedica). In particolare, 40 alloggi sono distribuiti in 12 caseggiati nei quartieri di Sant’Eusebio, Campo dei fiori, Bellaria, Centro storico e Balsamo (via 5 Giornate 2, via Bernini 2, via Bernini 8/10, via Bramante 15, via 25 aprile 34, via Lario 1, via Lario 3, via Leonardo da Vinci 61, via Marconi 43, via Marconi 121, via Matteotti 1); mentre altri 40 alloggi sono distribuiti in 8 caseggiati nei quartieri Balsamo e Centro storico (via Aurora 3-5, via Carlo Villa 6, via Papa Giovanni XXIII 1, via Papa Giovanni XXIII 2, via San Paolo 4-6, via Verdi 3, via Verdi 6, viale Rinascita 80).

Bando housing sociale

Regione con il bando di housing sociale ha investito a livello lombardo oltre 18 milioni di euro per assicurare un’abitazione alle famiglie con un Isee 14.000-40.000 euro: in Lombardia gli alloggi messi a disposizione nell’ambito di questa misura saranno complessivamente quasi 400.