LNotizie-Foto. Economia. Assessore Guidesi incontra i vertici di Nestlé. Previsto investimento a Mantova: scelta che conferma l’attrattività della Lombardia

(LNotizie – Milano, 02 set) La scelta di Nestlé di investire in Lombardia, con la realizzazione a Mantova di un nuovo stabilimento produttivo Purina e di un polo logistico integrato, è stata al centro di un incontro tra l’assessore regionale allo Sviluppo economico Guido Guidesi e Marco Travaglia, presidente e amministratore delegato del Gruppo Nestlé in Italia.

Nel corso dell’incontro, svoltosi a Palazzo Lombardia, sono stati approfonditi i contenuti del progetto, che prevede la realizzazione nel territorio mantovano di un hub destinato a integrare attività produttive e logistiche, la cui operatività è prevista a partire dal 2029.

“Accogliamo con soddisfazione – ha commentato Guidesi – la scelta di Nestlé di investire in Lombardia e, in particolare, a Mantova. Un investimento importante che rappresenta la conferma dell’attrattività della nostra regione e della capacità dei nostri territori di essere competitivi, intercettando iniziative imprenditoriali di lungo periodo”.

“In Lombardia – ha proseguito Guidesi – si può investire, crescere e generare valore. È un riconoscimento alla forza del nostro sistema produttivo e alle competenze presenti sul territorio. La Lombardia vuole continuare a essere una terra nella quale le imprese trovano un ecosistema favorevole per realizzare investimenti e creare nuova occupazione”. (LNotizie)

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