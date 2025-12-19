Logo Regione Lombardia

ST Microelectronics, Guidesi: azienda investa sul sito di Agrate

Nel 2024 lo stabilimento ha prodotto 237 invenzioni e 60 brevetti certificati

“Per noi ST Microelectronics è un’azienda strategica e la visita di oggi ha confermato pienamente le nostre convinzioni. Si tratta per noi dell’ultima visita dell’anno in aziende lombarde e fa seguito ad altri incontri già avvenuti nei mesi scorsi in questo stabilimento. È una realtà fortemente innovativa: uno stabilimento che investe in nuove idee sviluppa nuovi prodotti e continua a rinnovarsi. Per questo riteniamo fondamentale che, così come ci credono Regione Lombardia, le istituzioni locali e i lavoratori, vi sia lo stesso impegno e la stessa fiducia anche da parte del board e della proprietà”. Lo ha detto l’assessore allo Sviluppo economico di Regione Lombardia, Guido Guidesi, in occasione del punto stampa che si è svolto al termine della visita allo stabilimento ST Microelectronics di Agrate Brianza.

L’impegno di Regione Lombardia nella difesa e nel rafforzamento del presidio produttivo

“Come Regione continueremo a essere, come lo siamo stati fino da subito, al fianco di questo stabilimento, impegnandoci nella difesa e nel rafforzamento del presidio produttivo. Devono essere garantiti investimenti anche qui, al pari di quelli realizzati in altri siti del gruppo. Deve essere riconosciuto il ruolo strategico di Agrate”.

Solo nel 2024, infatti, lo stabilimento ST Microelectronics di Agrate Brianza è stato in grado di produrre 237 invenzioni e 60 brevetti certificati da United States Patent and Trademark Office (USPTO): il principale organismo di tutela della proprietà intellettuale negli Stati Uniti d’America.

