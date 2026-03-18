Al ‘Besta’ di Milano la MrgFus per curare tremori e tumori cerebrali

Senza anestesia, senza bisturi e senza dolore: in poche ore i tremori che i pazienti non riescono più a controllare possono scomparire. Questo è possibile grazie alla MrgFUS, la tecnica a ultrasuoni focalizzati guidati dalla risonanza magnetica che permette di intervenire su aree estremamente precise del cervello senza incisioni né chirurgia tradizionale. Il nuovo sistema è stato presentato e inaugurato all’Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano alla presenza dell’assessore al Welfare Guido Bertolaso. Al Besta questa tecnologia è disponibile dal 2019 grazie a una donazione privata da parte di Ines (Nina) Ravelli e ad oggi sono state eseguite 400 procedure.

Un sistema più evoluto finanziato da Regione

A dicembre 2025, grazie al finanziamento di Regione Lombardia, è stato installato un sistema più evoluto ‘Exablate Prime’, che consente di ridurre i tempi della procedura di circa un terzo. L’Istituto Besta è stato il primo centro in Europa a dotarsi di questa tecnologia abbinandola alla RMN intraoperatoria, oggi presente in pochissime strutture in tutto il mondo, e ad aprire così nuove prospettive di ricerca e cura per tumori cerebrali e malattie neurodegenerative come l’Alzheimer.