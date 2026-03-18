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Al ‘Besta’ di Milano la MrgFus per curare tremori e tumori cerebrali

immagine del sistema mrgfus in uso al centro neurologico Besta

Bertolaso: con il sostegno di Regione cure più efficaci e meno invasive per i pazienti

Senza anestesia, senza bisturi e senza dolore: in poche ore i tremori che i pazienti non riescono più a controllare possono scomparire. Questo è possibile grazie alla MrgFUS, la tecnica a ultrasuoni focalizzati guidati dalla risonanza magnetica che permette di intervenire su aree estremamente precise del cervello senza incisioni né chirurgia tradizionale. Il nuovo sistema è stato presentato e inaugurato  all’Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano alla presenza dell’assessore al Welfare Guido Bertolaso. Al Besta questa tecnologia è disponibile dal 2019 grazie a una donazione privata da parte di Ines (Nina) Ravelli e ad oggi sono state eseguite 400 procedure.

Un sistema più evoluto finanziato da Regione

A dicembre 2025, grazie al finanziamento di Regione Lombardia, è stato installato un sistema più evoluto ‘Exablate Prime’, che consente di ridurre i tempi della procedura di circa un terzo.  L’Istituto Besta è stato il primo centro in Europa a dotarsi di questa tecnologia abbinandola alla RMN intraoperatoria, oggi presente in pochissime strutture in tutto il mondo, e ad aprire così nuove prospettive di ricerca e cura per tumori cerebrali e malattie neurodegenerative come l’Alzheimer.

Bertolaso: garantiamo cure più efficaci e meno invasive

“L’obiettivo è garantire cure sempre più efficaci ma al tempo stesso meno invasive per le patologie neurologiche – ha sottolineato l’assessore Bertolaso – intervenendo anche su malattie come il Parkinson, che oggi hanno opzioni terapeutiche limitate e sono purtroppo progressive. Questa tecnologia di ultima generazione consente di offrire sollievo ai pazienti e apre nuove prospettive di ricerca anche in ambito oncologico e neurologico, dove finora la chirurgia rappresentava spesso l’unica soluzione, peraltro parziale. Si tratta di un sistema tra i pochissimi al mondo: uno è stato installato a Milano, all’Istituto Neurologico Carlo Besta, grazie al lavoro congiunto con Regione Lombardia, confermando il ruolo del Besta come punto di riferimento a livello nazionale ed europeo”.

I principi della tecnica Mrgfus

Il principio della MRgFUS si basa sulla concentrazione di fasci di ultrasuoni ad alta o bassa frequenza su un bersaglio estremamente preciso del cervello, sotto guida e controllo in tempo reale della risonanza magnetica. Il trattamento avviene senza incisioni chirurgiche, con il paziente sveglio e costantemente monitorato, rendendo la procedura completamente non invasiva. In ambito neurologico gli ultrasuoni focalizzati possono avere due principali applicazioni: l’ablazione di piccoli focolai cerebrali responsabili di una patologia, o l’aumento temporaneo della permeabilità dei vasi sanguigni cerebrali che permette a farmaci che normalmente non riescono ad attraversare la barriera emato-encefalica di raggiungere le aree di tessuto cerebrale malato.

Applicazioni

La MRgFUS ad alta frequenza è utilizzata per il trattamento dei disturbi del movimento, in particolare il tremore essenziale, la malattia di Parkinson e alcune forme di dolore neuropatico. Quando il fascio di ultrasuoni è ad alta frequenza provoca una ablazione del bersaglio estremamente precisa che colpisce piccole aree cerebrali responsabili dei sintomi motori.

Obiettivo: trattare oltre 130 pazienti all’anno

“Grazie al nuovo sistema –  ha detto Marta Marsilio, presidente della Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta – puntiamo a trattare oltre 130 pazienti all’anno affetti da disturbi del movimento e a triplicare il numero di trattamenti sperimentali, sia nell’ambito dei tumori cerebrali sia per altre patologie neurologiche“.

Interventi di precisione

“Si tratta di una procedura – ha spiegato Roberto Eleopra, direttore del Dipartimento di Neuroscienze cliniche della Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta – che consente di intervenire con estrema precisione, con benefici che spesso il paziente percepisce già durante il trattamento”.

Alto potenziale per il trattamento dei tumori celebrali

Accanto all’applicazione clinica per i disturbi del movimento, la tecnologia MRgFUS apre interessanti prospettive, sebbene ancora in fase sperimentale, nel trattamento dei tumori cerebrali e nel campo delle malattie degenerative (come ad esempio l’Alzheimer). Con questa nuova apparecchiatura il Besta punta ad ampliare ulteriormente l’attività clinica e di ricerca, con l’obiettivo di trattare oltre 130 pazienti all’anno affetti da disturbi del movimento e di incrementare significativamente i protocolli sperimentali dedicati ai tumori cerebrali e ad altre patologie neurologiche.

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