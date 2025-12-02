Logo Regione Lombardia

lombardia notizie

online

lombardia notizie

online

Lombardia Notizie / Famiglia, Solidarietà Sociale, Disabilità e Pari opportunità
  • Ottimizzato per il web da: Paolo Guido Bassi
  • Ottimizzato per il web da: Paolo Guido Bassi

Regione Lombardia rafforza il sostegno ai pazienti oncologici

malati oncologici lombardia contributo parrucche

Assessore Lucchini: aiuto concreto che migliora la qualità della vita a chi vive un momento di fragilità

La Lombardia rafforza l’impegno e continua ad essere vicina ai pazienti oncologici . Sono infatti state confermate e ampliate le misure di supporto dedicate al benessere psicofisico durante i percorsi di cura. La Giunta regionale, su proposta dell’assessore alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità, Elena Lucchini , ha approvato un nuovo stanziamento di 1,4 milioni di euro per il 2025.
L’obiettivo è promuovere azioni per la qualità della vita e l’inclusione sociale delle persone sottoposte a trattamenti chemioterapici e radioterapici , confermando i contributi già esistenti e introducendo nuove misure sperimentali come la dermopigmentazione.
L'assessore Elena Lucchini
“Con questo intervento – sottolinea l’assessore Elena Lucchini – rinnoviamo l’impegno di Regione Lombardia a sostegno delle persone che stanno affrontando un percorso oncologico.
Gli effetti delle terapie incidono non solo sulla salute ma anche sull’autostima e sulla qualità della vita. I contributi per parrucche , protesi e ora anche per i trattamenti di estetica oncologica vanno proprio in questa direzione: offrire un aiuto concreto , vicino alle esigenze quotidiane di chi vive un momento di fragilità. Continueremo a lavorare per garantire strumenti che accompagnano le persone e le loro famiglie con e sensibilità attenzione”.

Contributi confermati e ampliati

Dal 2019 la misura sostiene i cittadini che, a seguito delle terapie, possono sviluppare l’alopecia, con:
fino a 250 euro per l’acquisto di una parrucca;
fino a 400 euro per una protesi tricologica.
Le domande potranno essere presentate tramite la piattaforma regionale Bandi e Servizi , anche con il supporto degli Enti del Terzo Settore specializzati nell’assistenza alle persone con patologia oncologica.

Novità 2025: contributo per trattamenti di estetica oncologica

Per la prima volta, la Regione presenta un sostegno dedicato ai trattamenti di estetica oncologica e dermopigmentazione, con un contributo annuale fino a 70 euro a persona . La fase iniziale sarà sperimentale, con l’obiettivo di valutare la reale domanda e il costo dei servizi finalizzati al benessere psicofisico durante le terapie.

Risorse e gestione

Le risorse per il 2025 ammontano a 1.430.000 euro , distribuite sull’intero territorio regionale. Le ATS saranno responsabili dell’istruttoria delle domande, della verifica dei requisiti, della liquidazione dei contributi e del monitoraggio complessivo.

I risultati della misura

Dal 2020 al 31 ottobre 2025:
17.964 domande finanziate (9.792 cittadini + 8.172 tramite associazioni);
3.730.005 euro complessivi erogati.
Scarica PDF
Condividi l'articolo:

Potrebbero interessarti anche

Iscriviti ai nostri canali

WhatsApp
Telegram

lombardianotizie.Online

Testata giornalistica registrata - Direttore responsabile Pierfrancesco Gallizzi - Reg. Trib. di Milano n° 14772/2019 del 7 novembre 2019

© Copyright Regione Lombardia tutti i diritti riservati - C.F. 80050050154 - Piazza Città di Lombardia 1 - 20124 Milano

Archivio
Redazione
Accessibilità
Comunicati
Feed RSS
Cookie Policy
Informativa privacy
Note legali
Social Media Policy
INDIETRO

Archivio comunicati

Archivio comunicati

Archivio Allerte
Archivio Comunicati
Archivio Comunicati
Sei un giornalista?

Richiedi l’iscrizione al nostro canale Telegram privato per ricevere tutte le notizie in anteprima