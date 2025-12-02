La Lombardia rafforza l’impegno e continua ad essere vicina ai pazienti oncologici . Sono infatti state confermate e ampliate le misure di supporto dedicate al benessere psicofisico durante i percorsi di cura. La Giunta regionale, su proposta dell’assessore alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità, Elena Lucchini , ha approvato un nuovo stanziamento di 1,4 milioni di euro per il 2025.

L’obiettivo è promuovere azioni per la qualità della vita e l’inclusione sociale delle persone sottoposte a trattamenti chemioterapici e radioterapici , confermando i contributi già esistenti e introducendo nuove misure sperimentali come la dermopigmentazione .

“Con questo intervento – sottolinea l’assessore Elena Lucchini – rinnoviamo l’impegno di Regione Lombardia a sostegno delle persone che stanno affrontando un percorso oncologico.

Gli effetti delle terapie incidono non solo sulla salute ma anche sull’autostima e sulla qualità della vita. I contributi per parrucche , protesi e ora anche per i trattamenti di estetica oncologica vanno proprio in questa direzione: offrire un aiuto concreto , vicino alle esigenze quotidiane di chi vive un momento di fragilità. Continueremo a lavorare per garantire strumenti che accompagnano le persone e le loro famiglie con e sensibilità attenzione”.

Contributi confermati e ampliati

Dal 2019 la misura sostiene i cittadini che, a seguito delle terapie, possono sviluppare l’alopecia, con:

• fino a 250 euro per l’acquisto di una parrucca;

• fino a 400 euro per una protesi tricologica.

Le domande potranno essere presentate tramite la piattaforma regionale Bandi e Servizi , anche con il supporto degli Enti del Terzo Settore specializzati nell’assistenza alle persone con patologia oncologica.

Novità 2025: contributo per trattamenti di estetica oncologica

Per la prima volta, la Regione presenta un sostegno dedicato ai trattamenti di estetica oncologica e dermopigmentazione , con un contributo annuale fino a 70 euro a persona . La fase iniziale sarà sperimentale, con l’obiettivo di valutare la reale domanda e il costo dei servizi finalizzati al benessere psicofisico durante le terapie.

Risorse e gestione

Le risorse per il 2025 ammontano a 1.430.000 euro , distribuite sull’intero territorio regionale. Le ATS saranno responsabili dell’istruttoria delle domande, della verifica dei requisiti, della liquidazione dei contributi e del monitoraggio complessivo.

I risultati della misura

Dal 2020 al 31 ottobre 2025:

• 17.964 domande finanziate (9.792 cittadini + 8.172 tramite associazioni);