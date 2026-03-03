Nuovo bando parrucche per i pazienti oncologici della Lombardia

Apre martedì 3 marzo 2026 il bando di Regione Lombardia che conferma la propria vicinanza ai malati oncologici attraverso contributi per l’acquisto di parrucche, protesi tricologiche e, per la prima volta, con un sostegno dedicato ai trattamenti di dermopigmentazione.

Rifinanziamento da 1,43 milioni di euro

1,43 milioni di euro per promuovere azioni a favore della qualità della vita e dell’inclusione sociale delle persone sottoposte a terapia oncologica, confermando e ampliando gli interventi rivolti a chi affronta percorsi di cura chemioterapici e radioterapici. La Giunta regionale , su proposta dell’assessore alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità, Elena Lucchini , ha approvato il rifinanziamento della misura con uno stanziamento complessivo diper promuovere azioni a favore della qualità della vita e dell’inclusione sociale delle persone sottoposte a terapia oncologica, confermando e ampliando gli interventi rivolti a chi affronta

Le Ats saranno responsabili dell’istruttoria delle domande, della verifica dei requisiti, della liquidazione dei contributi e del monitoraggio complessivo della misura.

Sostegno a persone in percorso oncologico

terapie possano incidere non solo sulla salute, ma anche sull’autostima e sulla qualità della vita. Il contributo per parrucche, protesi e ora anche per i trattamenti di estetica oncologica con l’introduzione di un contributo per la dermopigmentazione va proprio in questa direzione: offrire un aiuto concreto, vicino alle esigenze quotidiane di chi vive un momento di grande fragilità. Continueremo a lavorare per garantire strumenti che accompagnino le persone e le loro famiglie con sensibilità, attenzione e vicinanza”. “Con questo intervento – afferma Lucchini – rinnoviamo l’ impegno di Regione Lombardia a sostegno delle persone che stanno affrontando un percorso oncologico. Sappiamo quanto gli effetti dellenon solo, ma anchee sulla qualità della vita. Il contributo per parrucche, protesi e ora anche per i trattamenti di estetica oncologica con l’introduzione di un contributo per la dermopigmentazione va proprio in questa direzione: offrire un aiuto concreto, vicino alle esigenze quotidiane di chi vive un momento di grande fragilità. Continueremo a lavorare perche accompagnino le persone e le loro famiglie”.

Strumento efficace

“Dal 2019 – prosegue l’assessore Lucchini – questa misura ha dimostrato di essere uno strumento efficace e molto apprezzato: abbiamo già finanziato quasi 18.000 domande. L’introduzione del contributo per l’estetica oncologica rappresenta un ulteriore passo avanti, perché il benessere psicofisico è parte integrante del percorso di cura”.

La misura

Dal 2019 la misura sostiene i cittadini che, a seguito delle terapie oncologiche, possono sviluppare alopecia, offrendo:

contributo fino a 250 euro per l’acquisto della parrucca;

contributo fino a 400 euro per l’acquisto della protesi tricologica;

novità 2025: contributo annuale fino a 70 euro per trattamenti di estetica oncologica (in fase sperimentale).

Le domande potranno essere presentate tramite la piattaforma regionale Bandi e Servizi, anche con il supporto degli Enti del Terzo Settore con esperienza nel sostegno alle persone con patologia oncologica, che potranno continuare a fornire assistenza e, ove previsto, la parrucca stessa.

I risultati dal 2020

Dal 2020 (anno dal quale sono disponibili i dati) al 31 ottobre 2025:

• 17.964 domande finanziate;

• 9.792 presentate direttamente dai cittadini;

• 8.172 tramite associazioni ed enti del Terzo Settore;

• 3.730.005,78 euro complessivamente erogati.