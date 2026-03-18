LNews-Foto.PEDEMONTANA E LINEA S7, TAVOLO TECNICO A PALAZZO LOMBARDIA. ASSESSORE LUCENTE: LAVORI DAL 7 SETTEMBRE, IN ARRIVO SOLUZIONI PER UTENZA

IPOTIZZATI BUS SOSTITUTIVI E RIATTIVAZIONE TRATTA FERROVIARIA SEREGNO-CARNATE

(LNews – Milano, 18 mar) “Un incontro concreto ed operativo: sul tavolo sono state portate proposte e soluzioni che saranno valutate da Regione, RFI e Trenord per poi arrivare ad una sintesi definitiva nel più breve tempo possibile. L’obiettivo è quello di fornire un servizio efficiente e puntuale agli utenti del Monzese e del Lecchese, in vista dei lavori di cantierizzazione della Pedemontana che inizieranno il prossimo 7 settembre per terminare il 28 agosto 2027″. Così Franco Lucente, assessore regionale ai Trasporti e Mobilità sostenibile, al termine del tavolo tecnico tenutosi a Palazzo Lombardia in merito all’interruzione della linea ferroviaria S7 Lecco-Molteno-Monza-Milano, nella tratta compresa tra Triuggio e Villasanta. All’incontro, presieduto dall’assessore Lucente, hanno partecipato gli amministratori locali e i consiglieri regionali dei territori interessati, nonché i dirigenti di Trenord, RFI e Pedemontana.

“Abbiamo raccolto le istanze degli amministratori locali, con proposte interessanti e che certamente valuteremo con attenzione – ha detto Lucente – grazie anche ad una serie di questionari proposti agli istituti scolastici e ai pendolari, da cui avremo una serie di risposte importanti volte a calibrare al meglio il servizio da fornire nel periodo di interruzione della S7”.

Tra le ipotesi al vaglio, la programmazione del servizio di bus sostitutivi da Triuggio ad Arcore, in coincidenza con la linea S8 da e per Milano, e da Triuggio a Villasanta, con le fermate di Macherio, Biassono Buttafava in coincidenza con la S7 da e per Milano.

Ma non è l’unica soluzione sul tavolo: “Ho dato mandato a RFI di valutare la possibilità di riattivare la linea ferroviaria Seregno-Carnate, come da richiesta dei territori. Spero di avere risposte concrete in tempi brevi e di poter fornire così un servizio ferroviario nel giro di pochi mesi”.

“Ringrazio i sindaci per la collaborazione attiva e propositiva, volta a trovare soluzioni che possano lenire i disagi dei viaggiatori. A tal proposito, nelle prossime settimane terremo un incontro decisivo nel quale comunicheremo l’adozione delle soluzioni definitive, che saranno frutto della sintesi tra idee e proposte largamente condivise”. (LNews)

red