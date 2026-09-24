Una nuova sede per la Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza dell’Ospedale San Carlo di Milano che si rinnova negli spazi, nei servizi e nelle tecnologie. L’assessore al Welfare di Regione Lombardia, Guido Bertolaso, ha inaugurato il servizio di neuropsichiatria, dedicato alla diagnosi, alla presa in carico e all’assistenza di bambini, adolescenti e delle loro famiglie. Nel corso della visita, Simona Giroldi, Direttore generale dell’Asst Santi Paolo e Carlo, ha illustrato anche la prima fase del restyling dell’atrio dell’ospedale, realizzato con l’obiettivo di migliorare l’accoglienza e rendere più semplici e accessibili i percorsi per gli utenti.

Le principali novità

Tra le principali novità c’è la nuova area di accettazione, dove i cittadini possono utilizzare in autonomia appositi totem digitali per completare le procedure necessarie prima di visite ed esami. Gli sportelli CUP sono invece dedicati alle prenotazioni.

Un CoreLab automatizzato per 2,4 milioni di prestazioni all’anno

La visita dell’assessore Bertolaso è proseguita nel nuovo CoreLab (laboratorio di analisi ad altissima automazione) del Laboratorio di Patologia Clinica del San Carlo, operativo dal 30 giugno scorso. La struttura concentra in un’unica area altamente automatizzata una parte rilevante delle attività diagnostiche dell’ospedale. Ogni giorno vengono processati campioni per esami di chimica clinica e immunochimica, ematologia, coagulazione ed emogasanalisi.

I risultati degli esami urgenti disponibili in meno di 60 minuti

Per gli esami urgenti i risultati sono disponibili in meno di 60 minuti. Complessivamente il CoreLab gestisce circa 2,4 milioni di prestazioni all’anno e utilizza sistemi automatizzati e tecnologie di intelligenza artificiale che consentono di garantire la tracciabilità dell’intero percorso del campione, aumentando sicurezza, efficienza e rapidità della risposta diagnostica.

Una nuova sede per la Uonpia

La visita si è conclusa con l’inaugurazione della nuova sede della Uonpia, realizzata con spazi pensati per rispondere in modo più adeguato alle esigenze dei giovani pazienti, delle loro famiglie e dei professionisti. La Uonpia trova ora casa in una palazzina esterna all’area ospedaliera, con accesso autonomo e un percorso dedicato. La nuova sede riunisce le attività precedentemente ospitate nelle sedi territoriali di via Remo La Valle e via Val d’Intelvi, offrendo a pazienti e famiglie un unico punto di riferimento, facilmente accessibile.

Neuropsichiatria infantile riferimento per il territorio

Il servizio mantiene le funzioni di riferimento territoriale per i pazienti delle zone 6 e 7 di Milano e si occupa della diagnosi e della presa in carico dei disturbi neuropsichiatrici nella fascia di età da 0 a 18 anni.

Gli interventi riguardano i disturbi del neurosviluppo e dell’apprendimento, le problematiche psicologiche e psichiatriche più complesse e le situazioni di disabilità. La struttura rappresenta inoltre un punto di riferimento territoriale per la gestione ambulatoriale delle urgenze psichiatriche in età evolutiva, in collegamento con il Pronto Soccorso e con le strutture ospedaliere dell’Asst.

La Rete integrata

L’attività della Uonpia (Unità Operativa di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza) si sviluppa attraverso una rete integrata che coinvolge servizi sanitari, scuole, servizi sociali, Terzo settore e strutture educative e riabilitative, con l’obiettivo di accompagnare i minori e le loro famiglie lungo l’intero percorso di cura.

Assessore Bertolaso: disagio giovanile priorità di Regione Lombardia

“Il disagio giovanile – ha sottolineato Bertolaso – è una priorità assoluta per Regione Lombardia e un’emergenza silenziosa che non possiamo ignorare. Abbiamo coinvolto i migliori esperti della nostra Regione, mettendo intorno allo stesso tavolo pediatri, professionisti dei Pronto soccorso, docenti e specialisti della neuropsichiatria infantile. L’obiettivo è costruire risposte operative concrete, dall’emergenza e dall’urgenza fino all’assistenza, alla tutela, al recupero e al ritorno alla normalità. La nuova sede della Uonpia del San Carlo rappresenta un risultato di questo lavoro e sarà un punto di riferimento importante per bambini, ragazzi e famiglie. Dobbiamo affrontare questa emergenza con la massima determinazione”.

Dg Giroldi (Asst Santi Paolo e Carlo): un luogo dedicato e più adeguato alle esigenze dei pazienti

“L’inaugurazione della nuova Uonpia e gli altri interventi presentati oggi rappresentano tappe concrete del percorso di rinnovamento della nostra Asst – ha dichiarato Simona Giroldi, Direttore generale dell’Asst Santi Paolo e Carlo –. Investire negli spazi, nelle tecnologie e nell’organizzazione dei servizi significa migliorare non solo la qualità dell’assistenza, ma anche l’accoglienza e l’esperienza dei cittadini. La nuova sede della Neuropsichiatria infantile va proprio in questa direzione: un luogo dedicato e più adeguato alle esigenze dei pazienti, delle loro famiglie e dei professionisti che li accompagnano nel percorso”.