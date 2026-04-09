Anche a Cassano d’Adda (MI) un Ospedale di Comunità

Prosegue il potenziamento della rete sanitaria territoriale in Lombardia. È stato inaugurato giovedì 9 aprile 2026 l’Ospedale di Comunità di Cassano d’Adda (MI), situato al terzo piano del Polo Riabilitativo dell’Asst Melegnano e Martesana.

Alla cerimonia hanno preso parte l’assessore regionale al Welfare, Guido Bertolaso, la Direzione Generale di Asst, il Direttore Generale di ATS Milano, Silvano Casazza, il consigliere regionale Giulio Gallera, presidente della Commissione speciale – PNRR, monitoraggio sull’utilizzo dei fondi europei ed efficacia dei bandi regionali e il sindaco di Cassano d’Adda, Fabio Colombo.

Due milioni di euro per la nuova struttura

L’investimento per la nuova struttura ammonta a 2 milioni di euro derivanti dai fondi del PNRR, integrati nella programmazione regionale per la sanità di prossimità. L’OdC dispone di 16 posti letto e si avvale di un team multidisciplinare composto da 6 infermieri, 8 OSS, 1 fisioterapista e personale medico dedicato (presente 4/5 ore al giorno, 6 giorni su 7, con reperibilità continuativa).

Un ‘ponte’ tra l’ospedale per acuti e il domicilio

L’Ospedale di Comunità nasce con la missione di fungere da ‘ponte’ tra l’ospedale per acuti e il domicilio. L’obiettivo principale è favorire le dimissioni protette e garantire la continuità assistenziale a pazienti che, pur non necessitando di cure intensive, richiedono un monitoraggio clinico che non può essere erogato a casa. Il tutto su indicazione dei medici di assistenza primaria.

Assessore Bertolaso: al servizio dei nostri concittadini

“Oggi inauguriamo una struttura che completa un’offerta sanitaria già d’eccellenza in questo polo – ha detto Bertolaso-. Con l’integrazione tra Casa di Comunità, il centro riabilitativo da 48 letti e il nuovo Ospedale di Comunità, diamo vita a un sistema sanitario complesso e perfettamente coordinato. Questo risultato è possibile solo grazie a una squadra di professionisti competenti e alla sinergia con i sindaci del territorio. Una rete umana e professionale che lavora con un unico obiettivo, quello di restare al servizio dei nostri concittadini”.

DG Asst Melegnano Martesana, Roberta Labanca: una risposta concreta

“L’OdC di Cassano rappresenta un tassello fondamentale del nostro piano di potenziamento territoriale – ha dichiarato il Direttore Generale di Asst Melegnano Martesana, Roberta Labanca. È una risposta concreta, in linea con le strategie nazionali, per assicurare cure coordinate e vicine ai bisogni delle persone”.