Classifica Newsweek ospedali 2027: Lombardia prima in Italia

Sono 15 gli ospedali lombardi presenti nella classifica World’s Best Specialized Hospitals 2027, realizzata da Newsweek in collaborazione con Statista. È la Lombardia la regione italiana con il maggior numero di strutture presenti nel ranking, che prende in esame 13 specialità mediche. Complessivamente sono 42 gli ospedali italiani in classifica.

Tra le strutture lombarde spiccano alcuni primati nazionali. La Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano è prima in Italia in Neurologia e Neurochirurgia, con l’8° posto mondiale nella prima disciplina e l’11° nella seconda. L’Istituto Europeo di Oncologia (IEO) è primo in Italia in Oncologia, mentre il Centro Cardiologico Monzino guida la classifica nazionale in Cardiologia. Entrambi confermano il primato per il settimo anno consecutivo. Il Monzino è inoltre 28° al mondo in Cardiochirurgia.

Qui le 15 strutture lombarde nelle diverse specialità considerate dal ranking

Centro Cardiologico Monzino – Milano: 17° al mondo in Cardiologia e 28° in Cardiochirurgia, prima struttura italiana in entrambe le discipline.

Ospedale San Raffaele – Milano: 22° in Cardiologia (secondo in Italia), 33° in Cardiochirurgia, 35° in Endocrinologia, 35° in Nefrologia, 40° in Neurologia e 43° in Urologia. È inoltre presente nelle classifiche di Oncologia, Ortopedia, Ostetricia e Ginecologia e Pediatria.

Grande Ospedale Metropolitano Niguarda – Milano: 39° in Neurologia, 48° in Neurochirurgia (secondo in Italia), 29° in Ostetricia e Ginecologia (secondo in Italia), 68° in Cardiologia, 62° Cardiochirurgia, 76° in Oncologia e 76° in Gastroenterologia. È presente anche in Ortopedia, Pediatria e Pneumologia, Endocrinologia.

IRCCS Policlinico San Donato – San Donato Milanese: presente nelle classifiche di Cardiologia e Cardiochirurgia.

Istituto Clinico Humanitas – Rozzano: 47° in Gastroenterologia, 45° in Oncologia e 87° in Ortopedia; è inoltre presente in Urologia.

Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta – Milano: 8° al mondo in Neurologia e 11° in Neurochirurgia, prima struttura italiana in ambito neurologico.

Istituto Europeo di Oncologia (IEO) – Milano: 14° al mondo e primo in Italia in Oncologia.

Istituto Nazionale dei Tumori – Milano: 33° al mondo in Oncologia, secondo in Italia.

Ospedale Galeazzi-Sant’Ambrogio – Milano: 47° al mondo in Ortopedia, seconda struttura italiana nella specialità.

Ospedale dei Bambini Vittore Buzzi – Milano: 61° al mondo in Pediatria, prima struttura lombarda nella specialità.

Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo – Pavia: presente nelle classifiche di Cardiologia e Oncologia.

Istituto Neurologico Mondino – Pavia: presente nella classifica mondiale di Neurologia.

Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico – Milano: presente nelle classifiche di Gastroenterologia e Pediatria.

ASST Papa Giovanni XXIII – Bergamo: presente in cinque specialità – Neurologia, Cardiologia, Pneumologia, Gastroenterologia e Cardiochirurgia – con il 150° posto al mondo in Neurologia, il 123° in Cardiologia, il 127° in Pneumologia, il 110° in Gastroenterologia e il 127° in Cardiochirurgia.

ASST Spedali Civili di Brescia: presente nella classifica mondiale di Pneumologia.

Presidente Fontana: risultati che ci riempiono d’orgoglio

“Questi risultati – ha commentato il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana – ci riempiono di orgoglio e confermano, ancora una volta, la qualità e il livello di eccellenza raggiunti dalla sanità lombarda. La presenza di 15 nostre strutture nella classifica Newsweek, con numerosi ospedali ai vertici nelle diverse specialità, è un riconoscimento importante della professionalità e delle competenze che il nostro sistema è in grado di esprimere. Voglio rivolgere un sentito ringraziamento ai medici, agli infermieri, ai tecnici, agli operatori e a tutto il personale, sanitario e non , per il lavoro, la professionalità e l’impegno che ogni giorno mettono al servizio dei cittadini lombardi”.

Assessore Bertolaso: competenze di altissimo livello

“Dopo gli importanti risultati raggiunti nella classifica World’s Best Hospitals 2026, con 5 ospedali lombardi nei primi otto del Paese e Niguarda primo ospedale pubblico italiano, anche in questa classifica per specialità 2027, la Lombardia si contraddistingue per riuscire a esprimere competenze di altissimo livello – ha evidenziato l’assessore regionale al Welfare Guido Bertolaso -. Sono 15 le nostre strutture presenti nel ranking, con realtà che si collocano ai vertici italiani e internazionali, in un’ampia rete di competenze e specializzazioni distribuita sul territorio. È un riconoscimento importante per tutti i professionisti che ogni giorno lavorano nei nostri ospedali, nella cura, nella ricerca e nell’innovazione”.

Le 13 specialità della classifica Newsweek 2027

La classifica World’s Best Specialized Hospitals 2027 considera 13 aree: Cardiologia, Cardiochirurgia, Endocrinologia, Gastroenterologia, Nefrologia, Neurologia, Neurochirurgia, Ostetricia e Ginecologia, Oncologia, Ortopedia, Pediatria, Pneumologia e Urologia. La valutazione combina raccomandazioni degli esperti, indicatori di qualità e misure di assistenza incentrate sul paziente, con un peso crescente attribuito ai PROMs — gli strumenti che raccolgono direttamente dai pazienti informazioni sugli esiti delle cure e sulla qualità della vita. (LNotizie)

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