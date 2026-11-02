Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, e l’assessore al Welfare, Guido Bertolaso, hanno inaugurato al sesto piano di Palazzo Lombardia la nuova sede di Areu, l’Agenzia regionale emergenza urgenza. Nel corso della cerimonia, accompagnati dal direttore generale Massimo Lombardo, il presidente e l’assessore hanno visitato i nuovi spazi dell’Agenzia e assistito a due simulazioni di chiamata al 112, il numero unico dedicato all’emergenza e al 116117, il numero europeo armonizzato per l’assistenza, le prestazioni e i consigli sanitari non urgenti.

Fontana: Areu fa parte della Regione, con la nuova sede ora anche fisicamente

“Sono molto contento che Areu abbia trasferito la sede a Palazzo Lombardia – ha detto il presidente Fontana – perché è entrata a far parte della Regione a tutti gli effetti, ora anche fisicamente. Sul tema dell’emergenza-urgenza siamo un modello per l’Italia e uno dei modelli per l’Europa, stiamo facendo scuole in tanti ambiti”.

“Anche la proposta del numero 116117 – ha aggiunto Fontana – sta iniziando ad avere successo: è qualcosa che può diventare molto utile per il futuro per dare risposte ai nostri cittadini che hanno dei problemi non gravi”.

Bertolaso: risposte sempre più mirate ai cittadini

“La presenza di Areu all’interno di Palazzo Lombardia – ha detto l’assessore Guido Bertolaso – è un passo strategico che consolida l’integrazione tra la direzione politica della sanità regionale e la gestione operativa delle emergenze. Il lavoro quotidiano dell’agenzia è fondamentale non solo nella gestione delle situazioni critiche tempo-dipendenti, ma anche nel fare da filtro per alleggerire la pressione sui nostri pronto soccorso”.

“L’evoluzione del servizio 116117 – ha proseguito Bertolaso – dimostra come la tecnologia, l’organizzazione e la competenza clinica possano lavorare insieme per dare ai cittadini la risposta più idonea al proprio bisogno di cura, valorizzando al tempo stesso il lavoro straordinario di medici, infermieri e personale del soccorso”.

Nuova sede Areu, Lombardo: questa diventa la nostra sede istituzionale

“Questa diventa la sede istituzionale – ha sottolineato il direttore Lombardo – in cui abbiamo raccolto la parte di coordinamento regionale, mentre abbiamo una sede del 118 in ogni provincia, di solito negli ospedali principali, oltre alle 4 Sale Operative (Soreu) di Milano, Bergamo, Como e Pavia, a 3 Centrali del 112 (Milano, Varese e Brescia), le 5 basi dell’elisoccorso (Milano, Bergamo, Brescia, Como e Sondrio). Qui abbiamo aggiunto le competenze di logistica al servizio del cittadino anche sulle cure non urgenti con il numero 116117. Abbiamo potuto vedere due simulazioni: la prima chiamata al 112, con il trasferimento per un’emergenza sanitaria al 118, con una macchina sanitaria fatta di medici, infermieri e soccorritori pronta a operare. Con la chiamata al 116117, abbiamo visto un esempio di assistenza per le cure non urgenti”.

“Abbiamo iniziato questo servizio – ha concluso Lombardo – nel 2020, in pieno Covid, e oggi possiamo disporre di una centrale medica che fa un filtro importante potendo risolvere con una prescrizione direttamente al telefono. Sono pazienti non da pronto soccorso, ma che hanno diritto di ricevere una risposta. Il lavoro svolto è in stretta sinergia con tutte le Asst per mettere in moto una macchina che aiuti concretamente il cittadino preso in carico, senza la necessità di andare pronto soccorso se non strettamente necessario”.