Logo Regione Lombardia

Lombardia Notizie

Online

Lombardia Notizie

Online

Lombardia Notizie / Trasporti e mobilità sostenibile
  • Ottimizzato per il web da: Marika Surace
  • Ottimizzato per il web da: Marika Surace

Da Regione Lombardia 105 milioni per rinnovare gli autobus

bus sostitutivi paderno robbiate

Assessore Lucente: entro 2026 oltre 1.100 mezzi basso impatto ambientale Assessore Maione: benefici tangibili per i cittadini

La Regione Lombardia investe oltre 105 milioni di euro per migliorare la qualità dei servizi di trasporto pubblico locale, attraverso l’introduzione di nuovi autobus ecologici e l’ammodernamento degli impianti esistenti. E’ quanto prevede la delibera approvata oggi dalla Giunta regionale su proposta dell’assessore ai Trasporti e Mobilità sostenibile, Franco Lucente, di concerto con l’assessore regionale all’Ambiente e Clima, Giorgio Maione.

assessore Trasporti Franco LucenteLucente: in Lombardia autobus più moderni ed efficienti

“Prosegue il nostro impegno per offrire ai lombardi un trasporto pubblico sempre più moderno ed efficiente, con una particolare attenzione alla sicurezza degli utenti e del personale viaggiante – ha dichiarato l’assessore Lucente -. Grazie a questo provvedimento continua la rivoluzione della mobilità, con l’obiettivo di mettere in circolazione mezzi green, attenti all’ambiente e alla sostenibilità. Un percorso verso la transizione ecologica che ci permetterà entro la fine di quest’anno di far circolare in Lombardia circa 1.100 nuovi autobus a ridotto impatto ambientale”.

Maione: con i nuovi autobus la Lombardia lotta contro le emissioni

“Regione Lombardia – ha evidenziato Maione – ribadisce il proprio impegno concreto nella lotta alle emissioni e nella tutela della qualità dell’aria. Lavoriamo per coniugare l’efficienza del trasporto pubblico locale con la massima sostenibilità ambientale, garantendo ai cittadini lombardi una mobilità moderna, sicura e, soprattutto, a bassissimo impatto atmosferico. Proseguiamo con determinazione nel percorso di transizione ecologica, trasformando le risorse disponibili in benefici tangibili per l’ambiente e per la salute della nostra comunità”. Maione, qui in foto generica, commenta i 25 anni di Arpa Lombardia

Un provvedimento che rinnova il parco autobus nei 6 bacini lombardi

Nello specifico, il provvedimento stanzia 105.829.530 euro per finanziare interventi per il rinnovo del parco autobus in tutti i 6 bacini lombardi, per la riduzione delle emissioni inquinanti, il rafforzamento della sicurezza dei mezzi e della tutela degli utenti, l’adeguamento dei depositi per la gestione delle nuove tecnologie (elettrico, metano).

L’importo complessivo è assegnato a Regione Lombardia a valere sul ‘Piano Strategico Nazionale della Mobilità Sostenibile‘ di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT)  ed è relativo al quinquennio 2024-2028. In particolare, 63.497.718 euro saranno assegnati alle Agenzie TPL per l’esercizio 2026, altri 42.331.812  euro in totale per gli esercizi dal 2027 al 2028.

La distribuzione delle risorse alle Agenzie TPL delle province

Di seguito la distribuzione delle risorse per Agenzia TPL (somme in euro):
• Bergamo 6.968.847,86;
• Brescia 10.862.382,68
• Como, Lecco, Varese 10.535.995,72;
• Cremona, Mantova 4.551.378,67;
• Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia 71.619.791,09;
• Sondrio 1.291.133,98.

 

Scarica PDF
Condividi l'articolo:

Potrebbero interessarti anche

Iscriviti ai nostri canali

WhatsApp
Telegram

lombardianotizie.Online

Testata giornalistica registrata - Direttore responsabile Pierfrancesco Gallizzi - Reg. Trib. di Milano n° 14772/2019 del 7 novembre 2019

© Copyright Regione Lombardia tutti i diritti riservati - C.F. 80050050154 - Piazza Città di Lombardia 1 - 20124 Milano

Archivio
Redazione
Accessibilità
Comunicati
Feed RSS
Cookie Policy
Informativa privacy
Note legali
Social Media Policy
INDIETRO

Archivio comunicati

Archivio comunicati

Archivio Allerte
Archivio Comunicati
Archivio Comunicati
Sei un giornalista?

Richiedi l’iscrizione al nostro canale Telegram privato per ricevere tutte le notizie in anteprima