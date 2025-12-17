A Lodi 14 nuovi autobus elettrici per il trasporto pubblico locale

L’assessore regionale ai Trasporti e Mobilità sostenibile, Franco Lucente, è intervenuto a Lodi alla cerimonia di presentazione dei 14 nuovi autobus elettrici della flotta di STAR Mobility, che saranno utilizzati per la mobilità pubblica urbana.

La rivoluzione della mobilità prosegue senza sosta

“Dal ferro alla gomma sino alla navigazione – ha dichiarato l’assessore – la rivoluzione della mobilità in Lombardia prosegue senza sosta, all’insegna di mezzi green, attenti all’ambiente e alla sostenibilità. Una trasformazione ormai pressoché completa, visto che dei 1.100 nuovi autobus a ridotto impatto ambientale che dovranno entrare in circolazione in Lombardia entro il 2026, oltre 1.000 sono già in servizio. In particolare, per il Lodigiano, Regione ha finanziato alla Società Star Mobility, tramite l’Agenzia TPL, 31 nuovi mezzi (ibridi, a metano e a gasolio), con un impegno economico di 5,5 milioni di euro”.

A Lodi autobus elettrici e stazione di ricarica

Nello specifico, si tratta del secondo blocco di mezzi green in arrivo a Lodi, all’interno di una fornitura complessiva di 19 autobus elettrici finanziati dal PNRR, dal valore complessivo di circa 10,5 milioni di euro, quota che comprende anche la realizzazione della stazione di ricarica che sorgerà a Lodi.

Oltre 490 milioni di euro all’Agenzia del TPL nel 2025

“In merito alla programmazione per il periodo 2024-28 – ha proseguito Lucente – Regione Lombardia, nell’ambito del Piano Strategico Nazionale per la Mobilità Sostenibile e di concerto con il MIT, ha stanziato circa 105 milioni da erogare alla Agenzie del TPL: con la quota spettante, l’Agenzia di Milano-Monza e Brianza-Lodi-Pavia ha previsto di acquistare 78 nuovi autobus elettrici. Un impegno notevole e costante a favore della mobilità pubblica: basti pensare che nel 2025 abbiamo erogato all’Agenzia locale, tra risorse ordinarie e straordinarie, oltre 490 milioni di euro. A dimostrazione di quanto sia importante per Regione il trasporto pubblico locale”.