Lombardia Notizie / Bilancio
Investimenti green, accordo tra Regione Lombardia e Intesa Sanpaolo

Regione Lombardia e Intesa Sanpaolo hanno sottoscritto un accordo di finanziamento da 283 milioni di euro per nuovi treni elettrici

Sottoscritto finanziamento da 283 milioni per acquisto treni elettrici

Regione Lombardia e Intesa Sanpaolo (Divisione Imi Cib) hanno sottoscritto un accordo di finanziamento di 283 milioni di euro per la messa in circolazione di treni elettrici, a incremento della flotta regionale. Tutto ciò consentirà quindi alla Regione Lombardia un miglioramento del servizio di trasporto pubblico.

Obiettivo mobilità sostenibile e riduzione impatto ambientale

Contestualmente saranno perseguiti anche altri  importanti obiettivi di mobilità sostenibile. Tra questi sicuramente anche la riduzione dell’impatto ambientale.

Rinnovamento del parco rotabile regionale

I convogli rinnovano in questo modo e in maniera significativa, il parco rotabile regionale. I cittadini avranno così a disposizione mezzi più moderni, confortevoli e soprattutto ancor più rispettosi dell’ambiente.

Accordo Regione Lombardia – Intesa Sanpaolo

La selezione di Intesa Sanpaolo è avvenuta nell’ambito di una procedura competitiva indetta dalla Regione Lombardia. Il sistema bancario  aveva infatti già manifestato interesse per il procedimento.

Il finanziamento destinato agli investimenti green dura 25 anni

Il finanziamento ha una durata di 25 anni ed è esclusivamente dedicato agli investimenti qualificabili come ‘green’, in treni elettrici. È inoltre coerente con i ‘Green loan principles’ della’ Loan market association. Questo, infine, è anche il primo esempio virtuoso di questo tipo tra gli enti locali e territoriali italiani di grandi dimensioni.

