Cultura, da Next a Futura: Regione lancia il bando da 390.000 euro per la circuitazione dello spettacolo dal vivo

Assessore Caruso: investiamo sul talento lombardo per renderlo sempre più protagonista anche all’estero

Sostenere lo spettacolo dal vivo è il principale obiettivo del progetto ‘Futura – Lo spettacolo in Lombardia’, nuovo nome dello strumento ‘Next – Laboratorio delle idee per la produzione e programmazione dello spettacolo lombardo’. La nuova denominazione si basa sull’intento di rafforzarne l’identità e renderlo ancora più riconoscibile.

Lo prevede una delibera approvata dalla Giunta regionale su proposta dell’assessore alla Cultura Francesca Caruso.

Contestualmente, Regione Lombardia apre il nuovo avviso della Linea D, con una dotazione complessiva di 390.000 euro, di cui 370.000 euro finanziati da Regione Lombardia e 20.000 euro da Fondazione Cariplo.

Diverse linee di intervento – “Il progetto ‘Futura’ – spiega l’assessore regionale alla Cultura Francesca Caruso – rappresenta l’evoluzione del programma regionale che sostiene la produzione, la distribuzione e la programmazione dello spettacolo dal vivo e del cinema attraverso diverse linee di intervento. In particolare, la Linea D è rivolta alla circuitazione delle compagnie di prosa, teatro per l’infanzia e la gioventù, danza contemporanea, circo contemporaneo e multidisciplinare, favorendone la presenza sia sul territorio lombardo sia nei contesti internazionali”.

“Con questo bando – sottolinea – investiamo sul talento lombardo e offriamo alle nostre compagnie opportunità concrete di crescita, aiutandole a raggiungere nuovi pubblici, a costruire collaborazioni sempre più solide e a essere sempre più protagoniste anche all’estero. Significa rendere la cultura più accessibile, portando spettacoli di qualità anche nei piccoli comuni e nelle aree con una minore offerta culturale, valorizzando il lavoro degli artisti e favorendone la partecipazione a festival, vetrine e nuove reti di collaborazione”.

Dotazione finanziaria – La dotazione finanziaria è ripartita in 240.000 euro per la circuitazione sul territorio lombardo e 150.000 euro per quella internazionale.

Per la circuitazione regionale il contributo potrà arrivare fino a 15.000 euro per ciascun progetto (25.000 euro in caso di partenariato), mentre per quella internazionale il sostegno potrà raggiungere 30.000 euro (45.000 euro per i progetti associati). I contributi saranno assegnati con procedura valutativa a sportello, fino a esaurimento delle risorse disponibili.

Nella valutazione dei progetti saranno premiate la qualità artistica, il coinvolgimento di professionalità qualificate, la diffusione degli spettacoli nelle aree interne e nei territori con una minore offerta culturale, il rapporto con il pubblico e le iniziative dedicate ai giovani. Sono inoltre previste premialità per i progetti che favoriscono la partecipazione delle persone con disabilità e promuovono attività nei contesti più sensibili.

Destinatari – Potranno partecipare gli organismi professionali di produzione con sede legale in Lombardia, attivi nei settori della prosa, del teatro per l’infanzia e la gioventù, della danza contemporanea, del circo contemporaneo e delle attività multidisciplinari, in possesso dei requisiti previsti dall’avviso.

Le domande dovranno essere presentate attraverso la piattaforma regionale Bandi e Servizi. Per la circuitazione sul territorio lombardo è prevista una prima finestra, dal 30 giugno al 30 luglio, riservata ai soggetti non selezionati nelle linee A, B e C dell’edizione 2025/2026, e una seconda, dal 15 settembre al 21 ottobre, aperta a tutti gli aventi diritto. Per la circuitazione internazionale sono previste le stesse finestre temporali.