Al via iter per il nuovo ospedale della Franciacorta a Chiari (BS)

Sottoscritto a Palazzo Lombardia il protocollo d’intesa che avvia il percorso istituzionale e tecnico per la realizzazione del nuovo ospedale della Franciacorta a Chiari (Brescia). Un’infrastruttura strategica destinata a rafforzare, innovare e modernizzare l’offerta sanitaria e sociosanitaria del territorio bresciano.

I partecipanti alla firma

A siglare l’accordo sono stati il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana e l’assessore al Welfare Guido Bertolaso; il presidente della Provincia di Brescia Emanuele Moraschini; il sindaco di Chiari Gabriele Zotti; il direttore amministrativo di Ats Brescia Sara Cagliani e il direttore generale di Asst Franciacorta Alessandra Bruschi.

La firma sancisce l’impegno condiviso delle istituzioni nel sostenere un intervento cruciale per il futuro della comunità locale. All’incontro erano presenti anche gli assessori regionali Giorgio Maione (Ambiente e Clima), Simona Tironi (Istruzione, Formazione e Lavoro) oltre a numerosi consiglieri regionali del territorio.

L’opera e i dettagli tecnici

L’infrastruttura è inserita nella programmazione regionale degli investimenti in sanità per il periodo 2025-2031, nell’ambito dei piani di riqualificazione mediante sostituzione edilizia. L’importo stimato per l’operazione è di 160 milioni di euro.

Il nuovo presidio potrà sorgere nell’area dell’attuale ospedale di Chiari oppure in un altro terreno già a disposizione di Asst Franciacorta (in via Beata Vergine di Caravaggio, a Chiari), incluse le relative pertinenze e aree contermini. La localizzazione definitiva sarà individuata all’esito degli approfondimenti tecnici, della valutazione comparativa delle alternative e delle procedure istruttorie previste.

Fontana: risultato di un grande lavoro di squadra

“Questo accordo è il frutto di un grande lavoro di squadra – ha evidenziato il presidente Attilio Fontana – che ha visto il supporto dei 44 sindaci del bacino territoriale oltre a Chiari e ad Asst Franciacorta, la quale ha definito i requisiti del futuro ospedale grazie al contributo del Politecnico di Milano. Regione Lombardia ha stanziato fino a 160 milioni di euro: un segno tangibile dell’importanza di questo intervento strategico per la sanità bresciana e lombarda“.

“Rispondiamo a un’esigenza emersa con forza durante la pandemia, ma guardiamo oltre, pronti a intercettare i nuovi bisogni della popolazione attraverso la digitalizzazione, la personalizzazione delle cure e le più moderne tecnologie sanitarie. Il dialogo e l’ascolto del territorio – ha precisato Fontana – sono la nostra garanzia di successo”.

Bertolaso: obiettivo creare un polo d’eccellenza

“Non parliamo semplicemente di un nuovo edificio – ha aggiunto l’assessore Bertolaso – ma di un cambio di paradigma per la sanità di questo territorio. Il nuovo ospedale della Franciacorta nascerà per rispondere ai bisogni di salute dei prossimi decenni, focalizzandosi su digitalizzazione, efficienza energetica e massima flessibilità strutturale”.

“Il nostro obiettivo – ha ribadito Bertolaso – è creare un polo d’eccellenza che dialoghi costantemente con la rete territoriale, garantendo ai cittadini cure di altissimo livello in tempi rapidi e in ambienti sicuri e moderni. Con questo accordo dimostriamo che la programmazione regionale sa tradursi in fatti concreti”.

Maione: risposte concrete al territorio

“Questo protocollo d’intesa – ha precisato l’assessore Maione – è un atto formale che sancisce l’avvio di un nuovo patto con i cittadini della Franciacorta. Siamo passati rapidamente dalle parole ai fatti. Regione Lombardia dimostra nei fatti cosa significa dare risposte concrete al territorio: garantire una sanità d’eccellenza, strutture sicure, moderne e all’avanguardia”.

“Questa giornata – ha continuato Maione – è il frutto di un grande lavoro di squadra e di una promessa mantenuta per realizzare un’opera imprescindibile che cambierà in meglio il futuro della salute di tutta la comunità bresciana”.

Tironi: nuovo ospedale Franciacorta molto atteso dalla popolazione

“Il nuovo ospedale, che coniuga formazione e innovazione – ha sottolineato l’assessore Tironi – rappresenta un tassello importantissimo per migliorare ulteriormente la sanità del territorio della Asst Franciacorta e non solo. È un’opera attesa dal territorio che porterà a un innalzamento della qualità della vita”.

Alessandra Bruschi (Dg di Asst Franciacorta): passaggio fondamentale

“Questa firma – ha concluso Alessandra Bruschi, direttore generale di Asst Franciacorta – rappresenta un passaggio fondamentale per il futuro della nostra azienda e di tutta la comunità. Mettiamo a sistema competenze, responsabilità e visioni per dare concretezza a un progetto strategico e atteso da tempo”.

“Asst Franciacorta – ha terminato Bruschi – guiderà questo percorso in stretta sinergia con tutti i sottoscrittori, valorizzando le eccellenze cliniche e professionali della nostra struttura. Questa firma non è un punto di arrivo, ma lo slancio per costruire una sanità sempre più vicina alle persone“.

Nuovo ospedale Franciacorta, istituito il gruppo di lavoro

Il protocollo definisce le competenze dei diversi soggetti coinvolti e istituisce un gruppo di lavoro, coordinato da Asst Franciacorta in qualità di soggetto attuatore, composto da un rappresentante per ciascun ente. Il tavolo tecnico guiderà le valutazioni sulle alternative progettuali, integrando competenze sanitarie, urbanistiche e infrastrutturali.

Regione Lombardia a conclusione di questa fase, avvierà le procedure per la definizione degli atti programmatori necessari al definitivo reperimento delle risorse. Il progetto non riguarderà solo la struttura sanitaria, ma rappresenterà un volano di sviluppo per l’intera area, con interventi mirati all’adeguamento della viabilità, al potenziamento dei trasporti pubblici e della mobilità sostenibile, garantendo una perfetta integrazione del complesso nel tessuto urbano.