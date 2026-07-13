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LNotizie-Foto/Video. Aerospazio, presidente Fontana a Stati Generali della Space Economy: Lombardia punto di riferimento internazionale nel settore

(LNotizie – Milano, 13 lug) La Lombardia leader in Italia nel settore dell’aerospazio e sempre più punto di riferimento anche sullo scenario internazionale. Nel 2025 l’export regionale ha toccato quote record, con un aumento stimato in un miliardo in più rispetto all’anno precedente.

Sugli 8 miliardi di euro di esportazioni dell’aerospazio italiano nel 2025, circa 3 miliardi arrivano dalle oltre 200 imprese lombarde che impiegano 22.000 addetti, perimetro che si allarga a 30.000 unità guardando all’indotto dei 1.300 fornitori, forte di un portafoglio ordini balzato a 44 miliardi di euro. Di queste aziende, 121 sono socie del Lombardia Aerospace Cluster, associazione nata su iniziativa di 8 imprese del settore e Confindustria Varese, che oggi conta anche 4 università e 2 centri di ricerca.

“L’aerospazio è essenziale per la competitività industriale, scientifica e tecnologica del nostro territorio. Come Regione lavoriamo per rafforzare il posizionamento lombardo in questa filiera strategica, creando le condizioni per agevolare le sinergie tra imprese, distretti, università e centri di ricerca”. Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, intervenendo a Milano agli Stati Generali della Space Economy 2026.

L’evento, promosso dall’intergruppo parlamentare per la Space Economy presieduto dall’onorevole Andrea Mascaretti, ha visto anche la partecipazione dei ministri Adolfo Urso (Imprese e Made in Italy) e Giancarlo Giorgetti (Economia e Finanze) e dell’assessore regionale allo Sviluppo economico Guido Guidesi.

“Regione inoltre – ha evidenziato Fontana – guarda con interesse alla possibilità che possa nascere sul territorio una Zona di Innovazione e Sviluppo dedicata all’aerospazio e alla Space Economy, con baricentro a Varese ma con evidenti ricadute su tutto il territorio regionale. Una Zis dell’aerospazio consentirebbe di concentrare competenze, imprese, ricerca, infrastrutture, accesso al credito e investimenti in un ecosistema ad alta specializzazione”.

Il governatore Fontana ha ricordato anche il progetto avviato con Leonardo, che ha portato a implementare il numero di aziende lombarde coinvolte nella progettazione e produzione di componenti destinati agli elicotteri civili.

“Siamo concretamente in campo – ha proseguito Fontana – per valorizzare il patrimonio di competenze industriali della Lombardia. Siamo la ‘casa delle idee’ e vogliamo continuare ad esserlo. In quest’ottica mettiamo a disposizione strumenti per l’avanzamento tecnologico delle startup. Inoltre abbiamo rafforzato l’alleanza con Piemonte e Liguria nell’ambito della Cabina economica del Nord Ovest, inserendo l’aerospazio tra i pilastri strategici di questa collaborazione interregionale”.

A livello lombardo, Varese è la provincia regina dell’aerospazio: 2,2 miliardi il valore dell’export, pari al 75% del totale regionale, con una crescita nel 2025 del 35% secondo l’elaborazione del Centro studi Confindustria Varese, considerando che nell’anno precedente le vendite sui mercati internazionali avevano prodotto 1,5 miliardi. Segue il Milanese: 374,5 milioni di euro, il 115% in più del 2024 (174 milioni). Terza per valore assoluto è Bergamo con poco meno di 200 milioni: +77% negli ultimi dodici mesi (112 milioni a fine 2024). Le prime due province per crescita sono state invece Monza e Como. Il territorio monzese è passato da 17 a 63 milioni, con un rimbalzo record dell’export del 256,9%. Primato di poco superiore al territorio comasco, che con un salto da 6 a quasi 22 milioni chiude il 2025 con un incremento simile: +237%.
L’industria aerospaziale lombarda ha ridotto anche la dipendenza dall’estero in termini di valore degli acquisti: -8%, da 1,48 a 1,37 miliardi. Varese ha diminuito di 106 milioni le provenienze straniere, Milano di 6,4 milioni. (LNotizie)

 Attenzione, video a questo link:

https://www.swisstransfer.com/d/f8f73ac8-32c7-4fd1-842e-85979b634ec5

Contiene immagini di copertura e interviste video a:

 – Attilio Fontana, presidente di Regione Lombardia

 – Andrea Mascaretti, presidente dell’Intergruppo parlamentare per la Space economy

doz
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