Pallacanestro Olimpia Milano celebra il triplete a Palazzo Pirelli

Tre trofei e una stagione da ricordare, celebrata nel cuore delle istituzioni lombarde. Il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, e il presidente del Consiglio regionale, Federico Romani, sono intervenuti a Palazzo Pirelli alla cerimonia di premiazione della Pallacanestro Olimpia Milano, protagonista di un’annata culminata nella conquista del ‘triplete‘ con il 32° scudetto, la 9ª Coppa Italia e la 6ª Supercoppa.

Hanno ricevuto il riconoscimento il general manager dell’Olimpia Christos Stavropoulos, il coach Giuseppe Poeta e il capitano Giampaolo ‘Pippo’ Ricci.

Fontana: avete saputo reagire alle difficoltà

“Complimenti per le vostre vittorie – ha detto Fontana rivolgendosi alla squadra – e per la stagione eccezionale vissuta da protagonisti. Soprattutto avete saputo invertire la rotta in un momento di difficoltà, trasformando una fase complicata in una nuova forza e dimostrando grande carattere”.

“In una giornata di festa come questa – ha aggiunto Fontana – credo sia doveroso rivolgere anche un pensiero a Gianfranco Pieri, il ‘Professore’, che ci ha lasciato lunedì 14 settembre 2026. È stato uno dei grandi protagonisti della storia dell’Olimpia e del basket italiano, contribuendo a costruire il prestigio di questa società. Il modo migliore per ricordarlo è continuare a tenere alto quel nome e quei colori ai quali ha regalato pagine indimenticabili”.

Romani: un successo che nasce dal lavoro di squadra

“Supercoppa, Coppa Italia e Scudetto – ha sottolineato il presidente Romani – sono tre trofei che raccontano una stagione straordinaria e un risultato che entra di diritto nella storia del basket italiano. Vincere una partita è difficile, vincere un campionato lo è ancora di più, riuscire a conquistare tutto ciò che c’era da vincere in una stagione è il risultato di lavoro, sacrificio, continuità e della capacità di stare insieme e non mollare anche nei momenti più complicati. È questo – ha proseguito – il messaggio più bello che questo triplete ci lascia”.

Portare in alto Milano e la Lombardia

Il presidente Fontana ha quindi rivolto all’Olimpia Milano l’augurio di continuare a rappresentare ai massimi livelli il territorio lombardo anche dopo la conquista del triplete. “Spero che continuiate a giocare bene e soprattutto a tenere alto il nome di Milano e della Lombardia in Italia e in Europa. Ora l’obiettivo deve essere quello di portare anche in campo internazionale la stessa determinazione e la stessa forza dimostrate in Italia”.

Non è mancata una battuta sulla storica rivalità cestistica con Varese: “Magari quest’anno vincete qualche volta in meno contro Varese, così fate anche un piccolo piacere al presidente”.

Picchi: siamo la Regione con più tesserati di basket

Alla cerimonia è intervenuto anche il sottosegretario alla Presidenza con delega allo Sport e Giovani, Federica Picchi, che ha sottolineato il valore educativo della pallacanestro.

“Vedere i giocatori dell’Olimpia Milano rialzarsi anche dopo momenti di prova – ha evidenziato Picchi – è un insegnamento molto forte per i nostri ragazzi. In Lombardia abbiamo più di 75.000 tesserati e 5.000 società sportive. Siamo la Regione con il maggior numero di tesserati di basket. E i risultati si vedono”.