LNotizie-Foto. Milano, pattinaggio: alla ‘Hero Battle Cup’ atleti da tutto il mondo si sfidano davanti alla Stazione Centrale

Presidente Fontana e sottosegretario Picchi: vetrina straordinaria per il nostro territorio

(LNotizie – Milano, 02 lug) È Sveva Romano la giovane vincitrice della Coppa del Mondo di ‘Inline Freestyle’, specialità speed slalom che ha gareggiato nella pista allestita a Milano, in piazza Duca d’Aosta, davanti alla Stazione Centrale, nell’ambito della ‘Hero Battle Cup’.

Ad assistere alla competizione in cui l’atleta originaria di Somma Vesuviana si è aggiudicata il prezioso trofeo il ministro per lo Sport Andrea Abodi, il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana e il sottosegretario alla Presidenza con delega allo Sport e Giovani Federica Picchi.

“La ‘Hero Battle Cup’ – ha evidenziato il presidente Fontana – porta nel cuore di Milano i migliori interpreti mondiali di una disciplina in continua crescita e dimostra ancora una volta la capacità della Lombardia di organizzare eventi di altissimo profilo. È una vetrina straordinaria per il nostro territorio, capace di unire passione e talento generando, al tempo stesso, importanti ricadute economiche e turistiche. Come Regione, continueremo a investire in manifestazioni che rafforzano il prestigio della Lombardia e offrono ai giovani modelli positivi attraverso lo sport”.

Alla manifestazione hanno partecipato 500 atleti provenienti da più di 25 nazioni e, in occasione della tappa milanese, ha debuttato il nuovo format ‘Freestyle Mashup’, una disciplina sperimentale introdotta da World Skate che fonde pattinaggio artistico, freestyle e danza contemporanea.

“Siamo felicissimi per la straordinaria vittoria di Sveva Romano – ha sottolineato il sottosegretario Picchi – un successo che rende ancora più speciale una tappa di Coppa del Mondo già considerata tra le più prestigiose del circuito internazionale World Skate. La Hero Battle Cup di Milano, infatti, è una delle sole due tappe europee della competizione e, soprattutto, è la prova che assegna il punteggio più alto dell’intero circuito mondiale: 350 punti invece dei 200 di tutte le altre tappe. Per questo, Regione Lombardia ha creduto fin dall’inizio in questa manifestazione sportiva, sostenendola con un contributo di 30.000 euro attraverso il bando ‘Grandi Eventi’”.

I contest nei quali si sono misurati gli atleti spaziano dalla rapidità dello Speed Slalom alla creatività tecnica del Classic Slalom e della Battle, banchi di prova per lo stile e la capacità di interpretazione di brani musicali.

Il calendario tecnico include inoltre le prove di Pairs, che testano la sincronia e l’affiatamento tra i pattinatori, oltre alle spettacolari esibizioni di Free Jump e Slide, dove la gestione della forza fisica e la tecnica di frenata saranno gli elementi decisivi per puntare al podio.

Le premiazioni si svolgeranno domani, venerdì 3 luglio, alla presenza del sottosegretario Picchi. (LNotizie)

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