LNews-BERGAMO, ASSESSORE TERZI: DIALOGO COSTANTE PER AVANZAMENTO DEI LAVORI SU NODO FERROVIARIO

(LNews – Milano, 23 feb) “Come spesso ribadito il nodo ferroviario bergamasco è fondamentale per migliorare l’accessibilità del territorio provinciale e regionale, prevedendo la realizzazione non solo di un potenziamento della linea Ponte San Pietro-Bergamo, e in prospettiva Bergamo-Montello, ma anche il nuovo collegamento con l’aeroporto di Orio al Serio, che è una porta di accesso da e verso il mondo, e la riqualificazione della stazione cittadina, nella consapevolezza che le stazioni si stanno sempre più ridefinendo come elementi centrali nella vita delle comunità in qualità di hub intermodali”. Lo afferma l’assessore regionale alle Infrastrutture e Opere pubbliche, Claudia Maria Terzi, commentando il punto sui lavori di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) nel territorio bergamasco.

“Nel prendere atto dei ritardi, è importante mantenere fermo l’obiettivo – ha proseguito Terzi – ossia la realizzazione di una nuova infrastruttura adeguata alle esigenze territoriali. Ed è su questo che è volta l’attenzione di Regione Lombardia, in costante lavoro e dialogo con le altre istituzioni coinvolte. Auspico che le nuove azioni esperite da RFI verso l’appaltatore diano esiti positivi, ossia un’attivazione seria da parte dell’azienda nel rispettare il contratto e procedere con l’avanzamento dei lavori”.

In mattinata Rfi ha diramato una nota sullo stato dell’arte relativo a due interventi strategici: il nuovo collegamento tra la stazione di Bergamo e l’aeroporto di Orio al Serio e il raddoppio della tratta Bergamo-Ponte San Pietro. Nello specifico, in relazione alle due opere bergamasche, i cantieri attualmente interessati dai lavori sono i seguenti.

CANIANA-SAN BERNARDINO – In merito agli interventi che attualmente interferiscono con la viabilità comunale, è prevista a partire da luglio 2026 l’apertura di un senso unico sotto il ponte di via San Bernardino e, da settembre, l’attivazione del doppio senso di marcia, seppure sotto un’unica arcata del ponte. La riapertura completa della viabilità di via dei Caniana, oggi regolata a senso unico alternato, è pianificata per il mese di luglio. Il passaggio pedonale su via San Bernardino, invece, sarà riaperto al pubblico a fine aprile.

VIA ROVELLI – Il completamento dei lavori interferenti su via Rovelli, con la conseguente eliminazione del restringimento, è programmato a partire da fine giugno 2026. Gli interventi già eseguiti su via Rovelli hanno riguardato la demolizione dei muri esistenti e l’esecuzione dei rilievi con georadar. Sono attualmente in corso la rimozione delle piste e le attività di bonifica da ordigni esplosivi, per procedere in seguito con la realizzazione dei pali di fondazione. Per quanto riguarda il sottopasso di via Verne, sono iniziati i lavori di realizzazione dei pali dello scatolare. (LNews)

