Olimpiadi 2026, grande opportunità per esercenti e imprese

Guidesi: è una vittoria importante della nostra Regione

“Le Olimpiadi invernali sono sicuramente una grande opportunità per gli esercenti e le imprese lombarde, anche dal punto di vista dell’indotto. Basta girare per Milano per vedere quante persone sono arrivate dall’estero e visitano i nostri territori, cogliendo l’occasione, oltre all’evento sportivo, di provare i nostri prodotti e la qualità dei nostri servizi. La speranza è che almeno una parte di queste persone possa tornare in futuro”. Lo ha detto l’assessore regionale allo Sviluppo economico, Guido Guidesi, a margine di una giornata dedicata alla visita delle aziende del territorio, a pochi giorni dalla chiusura della rassegna a cinque cerchi.

Nuove opportunità per esercenti e imprese grazie alle Olimpiadi 2026

L'assessore Guido Guidesi ha ribadito l'opportunità rappresentata dalle Olimpiadi 2026 per gli esercenti e le imprese lombarde“Aspettiamo la fine per tirare le somme – ha proseguito Guidesi – ma sicuramente ne è valsa la pena: per far conoscere il nostro territorio in tutto il mondo, per offrire un’opportunità alle nostre imprese e per anticipare la realizzazione di interventi infrastrutturali che rispondevano a bisogni già esistenti con una prospettiva di medio-lungo termine. Tutto questo contribuisce a migliorare la vita dei cittadini lombardi, e questa è la vera vittoria della Regione”.

“Inoltre – ha concluso l’assessore – il modello degli impianti diffusi rappresenta una novità importante. Lombardia e Veneto, ancora una volta, dimostrano che, grazie alla capacità di ingegno, si possono creare modelli replicabili altrove e conseguenti opportunità anche per altri territori in futuro. È bene tenerne conto, soprattutto per chi pensa che le Regioni vadano penalizzate e che tutto debba essere sempre omologato”.

