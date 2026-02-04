Logo Regione Lombardia

A Palazzo Lombardia ’50 anni di pittura’, mostra di Enzo Cacciola

Allo 'Spazio IsolaSet' di Palazzo Lombardia, fino al 23 febbraio, mostra '50 anni di pittura', l'antologica dell'artista ligure Enzo Cacciola

Il vernissage con l'assessore regionale Gianluca Comazzi

Inaugurata allo ‘Spazio IsolaSet‘ di Palazzo Lombardia dall’assessore regionale Gianluca Comazzi la mostra50 anni di pittura‘, l’antologica di Enzo Cacciola.

“Ospitare la personale di Enzo Cacciola negli spazi di Regione Lombardia  – ha sottolineato l’assessore  Comazzi – significa ribadire che le istituzioni non sono solo luoghi amministrativi ma anche spazi aperti alla cultura e al confronto. La sua ricerca, attenta al rapporto tra materia, tempo e memoria, dialoga in modo naturale con la nostra idea di territorio come luogo vissuto e in continua trasformazione. È un’occasione preziosa per offrire ai cittadini un’esperienza artistica profonda, capace di aprire nuove prospettive e lasciare un segno duraturo”.

Mostra antologica di Enzo Cacciola a Palazzo Lombardia

L’artista Enzo Cacciola nato ad Arenzano (Genova) il 12 dicembre 1945 è uno degli esponenti più significativi della pittura analitica, il movimento artistico che si è sviluppato in Italia a partire dai primi anni Settanta per riaffermare il ruolo centrale della pittura come mezzo espressivo .

Materiali industriali

Dopo un ritorno alla pittura di matrice concettuale dal 2000 riprende a realizzare opere basandosi sempre su materiali industriali come multigum (materiale plastico), viti e bulloni in cui l’analiticità del processo creativo si relaziona col risultato formale: sono dittici, quasi monocromi,  affiancati e connessi tra loro. Nell’ultimo quadriennio ha introdotto un’altra variabile: la tela di jeans, che va a interagire con il multigum creando un ulteriore sviluppo del suo lavoro.

Sfida costante alle regole

“Il mio percorso artistico  – ha spiegato l’artista – si presenta  come una sfida costante alle regole, dove la pittura mantiene il suo aspetto provocatorio opponendosi a ogni forma di convenzione o di accademismo. Il mio lavoro prevede costantemente questo tipo di rapporto, che mi permette di fare pittura verificando la reazione dei materiali diversamente estetici entrati di forza nella categoria arte”.

Orari di apertura

La rassegna, curata da Alberto Fiz, ripercorre l’indagine di Enzo Cacciola dal 1970 a oggi, attraverso 49 opere. La mostra è visitabile tutti i giorni, festivi compresi, dalle ore 10 alle 19 e resterà aperta fino al prossimo 23 febbraio.

 
Potrebbero interessarti anche

