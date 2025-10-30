La Lombardia potenzia infrastrutture e trasporti per le Olimpiadi

I Giochi Olimpici come ulteriore volano per il potenziamento delle reti di collegamento e per il miglioramento della mobilità lombarda, grazie alle risorse recuperate da Regione. È questo il messaggio emerso dal convegno ‘Infrastrutture e trasporti per le Olimpiadi Milano Cortina 2026’, a cui hanno partecipato il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana (videomessaggio) e gli assessori Claudia Maria Terzi (Infrastrutture e Opere pubbliche, in videocollegamento) e Franco Lucente (Trasporti e Mobilità sostenibile).

L’evento, ospitato a Palazzo Lombardia e promosso dal CIFI – Collegio Ingegneri Ferroviari Italiani, ha riunito gli stakeholder del settore per fare il punto sui progetti in corso e sulle strategie relative alla rete ferroviaria e al trasporto pubblico in vista dell’appuntamento olimpico.

Olimpiadi 2026: un’occasione per guardare al futuro di infrastrutture e trasporti

“La preparazione ai Giochi – ha dichiarato l’assessore Terzi – è un’occasione per guardare al futuro, che non può che partire dall’investimento sui territori e sul loro capitale sociale. In particolare, la Lombardia è interessata da finanziamenti pari a 5,2 miliardi di euro in termini di infrastrutture ferroviarie, stradali e sportive che, oltre a garantire l’evento olimpico e la sua accessibilità, rappresenteranno un’eredità fondamentale per i cittadini, con benefici duraturi al tessuto economico-sociale e alle reti di connessione”.

“Il lavoro di Regione – ha proseguito Terzi – è stato determinante sia per l’attrazione dei fondi sia per il ruolo di raccordo con gli enti locali e con le società pubbliche impegnate nella realizzazione delle opere. Tra le principali ricordo: la ferrovia T2 Malpensa-linea del Sempione, la ferrovia tra Bergamo e Orio al Serio, l’efficientamento della linea ferroviaria Milano-Tirano, lo svincolo Monza Sant’Alessandro sulla Tangenziale Nord, lo svincolo di Santa Giulia sulla Tangenziale Est, il nuovo Ponte Manzoni a Lecco e le Varianti di Vercurago ed Entratico”.

Investimento concreto per offrire un’eredità utile oltre i Giochi

“Mancano meno di 100 giorni ai Giochi – ha sottolineato l’assessore Lucente – e la Lombardia è pronta con un piano straordinario per garantire collegamenti efficienti, moderni e sostenibili tra Milano e i territori olimpici. Potenziamo la tratta Malpensa-Milano Centrale con servizio e frequenze estese fino alle 2.00, per coprire anche le fasce notturne. Sulla Milano-Tirano raddoppiamo le dirette: un treno ogni 30 minuti fino a mezzanotte e mezza, per un totale di 120 corse al giorno verso la Valtellina. Le linee ‘S’ prolungano l’orario fino alle 2.30, in coordinamento con la metropolitana, per facilitare gli spostamenti dopo gli eventi. La Colico-Chiavenna avrà treni ogni 60 minuti fino alle 24.00 e rafforziamo il TPL (traporto pubblico locale) sia in Valtellina sia nell’area metropolitana di Milano. Un investimento concreto per offrire un servizio competitivo ai visitatori e ai pendolari, lasciando un’eredità utile oltre i Giochi”.