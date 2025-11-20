Oltrepò Pavese, Regione Lombardia finanzia illuminazione pubblica

Via libera dalla Giunta alla proposta dell’assessore a Enti locali, Montagna e Risorse energetiche, Massimo Sertori, di una convenzione tra Regione Lombardia e Comunità Montana Oltrepò Pavese per la riqualificazione degli impianti di illuminazione pubblica dell’aggregazione di Comuni ‘Oltrepò Illuminato’.
Oltrepò Pavese, fondi Regione per illuminazione pubblica
“Mettiamo a disposizione del territorio – spiega l’assessore Sertori – risorse pari a 1 milione di euro di cui 500.000 nel 2025, 200.000 nel 2026 e 300.000 nel 2027″.
Il progetto
Il progetto riguarda infatti la riqualificazione degli impianti di illuminazione pubblica esterna di proprietà dei Comuni di Borgoratto Mormorolo, Montesegale, Rocca Susella, Romagnese e Val di Nizza nel territorio della Comunità Montana. Prevede anche l’inserimento di servizi tecnologici integrativi quali: punti wi-fi, videocamere di sorveglianza in corrispondenza degli edifici pubblici e pannelli informativi per il pubblico nei pressi dei Municipi di ciascun Comune.
Sertori: continuità con Strategia Aree Interne
“L’intervento – conclude l’assessore Massimo Sertori – che interessa gli impianti di illuminazione pubblica esterna in questo territorio si pone in continuità con la Strategia Nazionale Aree Interne per l’area ‘Appennino Lombardo – Alto Oltrepò Pavese’ e concorre agli obiettivi di risparmio energetico. Con una conseguente riduzione delle emissioni di CO2 e, soprattutto, consente agli enti locali un importante risparmio grazie all’abbattimento dei costi legati all’illuminazione”.