Oltrepò Pavese, Regione Lombardia finanzia illuminazione pubblica

Illuminazione pubblica in Oltrepò Pavese, accordo tra Regione Lombardia e Comunità Montana

Sertori: approvato schema di convenzione per riqualificare impianti 

Via libera dalla Giunta alla proposta dell’assessore a Enti locali, Montagna e Risorse energetiche, Massimo Sertori, di una convenzione tra Regione Lombardia e Comunità Montana Oltrepò Pavese per la riqualificazione degli impianti di illuminazione pubblica dell’aggregazione di Comuni ‘Oltrepò Illuminato’.

Oltrepò Pavese, fondi Regione per illuminazione pubblica

“Mettiamo a disposizione del territorio – spiega l’assessore Sertori – risorse pari a 1 milione di euro di cui 500.000 nel 2025, 200.000 nel 2026 e 300.000 nel 2027″.

Il progetto

Il progetto riguarda infatti la riqualificazione degli impianti di illuminazione pubblica esterna di proprietà dei Comuni di Borgoratto Mormorolo, Montesegale, Rocca Susella, Romagnese e Val di Nizza nel territorio della Comunità Montana. Prevede anche l’inserimento di servizi tecnologici integrativi quali: punti wi-fi, videocamere di sorveglianza in corrispondenza degli edifici pubblici e pannelli informativi per il pubblico nei pressi dei Municipi di ciascun Comune.

Sertori: continuità con Strategia Aree Interne

L'assessore Massimo Sertori“L’intervento – conclude l’assessore Massimo Sertori – che interessa gli impianti di illuminazione pubblica esterna in questo territorio si pone in continuità con la Strategia Nazionale Aree Interne per l’area ‘Appennino Lombardo – Alto Oltrepò Pavese’ e concorre agli obiettivi di risparmio energetico. Con una conseguente riduzione delle emissioni di CO2 e, soprattutto, consente agli enti locali un importante risparmio grazie all’abbattimento dei costi legati all’illuminazione”.

Scarica PDF
