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Lombardia Notizie / Welfare

Open Day vaccinale, a San Siro 1.306 vaccinati e 2254 somministrazioni

open day vaccinale san siro 2026

Bertolaso: prevenzione sempre più facile, vicina e accessibile. Presenti anche gli ex nerazzurri Francesco Toldo e Fabio Galante

Sono 1.306 i cittadini che hanno scelto di vaccinarsi allo Stadio ‘Giuseppe Meazza’ di San Siro, a Milano, nell’ambito dell’Open Day vaccinale organizzato da Regione Lombardia, ATS Città Metropolitana di Milano, ASST Fatebenefratelli Sacco, ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda e ASST Santi Paolo e Carlo. Complessivamente sono state 2.254 le somministrazioni effettuate, rispettivamente 202 vaccinati e 338 somministrazioni in più rispetto all’Open Day del 2025.

All’iniziativa erano presenti anche due volti noti del calcio italiano, Francesco Toldo e Fabio Galante, rispettivamente ex portiere ed ex difensore dell’Inter e della Nazionale.

L’Open Day ha offerto ai cittadini la possibilità di vaccinarsi contro l’influenza e, in base all’età e alle condizioni di salute, di ricevere anche altri vaccini raccomandati.

“Oggi a San Siro abbiamo visto tante persone scegliere di dedicare un po’ del loro tempo alla propria salute – ha dichiarato l’assessore regionale al Welfare Guido Bertolaso –. È questo il senso degli Open Day che stiamo portando avanti in Lombardia: rendere la prevenzione sempre più facile, vicina e accessibile a tutti. E San Siro è solo una delle tappe di un percorso che ha coinvolto e continuerà a coinvolgere i territori, con iniziative dedicate alla vaccinazione e alla promozione della salute”.

“Ringrazio gli operatori sanitari che hanno lavorato per rendere possibile questa giornata e tutti i cittadini che hanno partecipato – ha aggiunto Bertolaso –. Vaccinarsi significa proteggere se stessi, ma anche le persone più fragili che ci sono accanto. La prevenzione è prima di tutto una scelta di responsabilità e di cura”.

Oltre alla vaccinazione, a San Siro i cittadini hanno potuto incontrare i professionisti di ATS Città Metropolitana di Milano e ricevere informazioni sui servizi e sulle iniziative di prevenzione.

Presenti postazioni dedicate alla promozione della salute e alla prevenzione delle dipendenze, con particolare attenzione all’attività fisica, alla sana alimentazione e al contrasto allo spreco alimentare. Sono stati illustrati anche i programmi di promozione della salute attivati nelle scuole e nei luoghi di lavoro, a sostegno del benessere individuale e collettivo.

Presso gli stand è stato inoltre possibile ricevere informazioni sui programmi di screening oncologico, verificare la propria posizione e, quando previsto, prenotare direttamente un appuntamento.

Durante la giornata, l’ASST Fatebenefratelli Sacco ha messo a disposizione un’ostetrica dei consultori, che ha incontrato i partecipanti fornendo informazioni sulle attività e sui servizi di prevenzione. Presente anche l’Area Promozione della Salute Territoriale, che ha illustrato le proprie iniziative dedicate alla promozione di stili di vita salutari e alla prevenzione, tra cui le attività del Centro Antifumo.

I dati definitivi sulle somministrazioni effettuate durante l’Open Day di San Siro sono disponibili qui .

 

 
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