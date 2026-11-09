In Lombardia 86 milioni per il lavoro per persone con disabilità

Un unico percorso che accompagna la persona con disabilità dalla scuola al lavoro, fino al mantenimento del posto, con una serie di iniziative finanziate da un Fondo regionale che vale 86 milioni di euro. È quanto prevede la delibera approvata dalla Giunta regionale, su proposta dell’assessore regionale all’Istruzione, Formazione e Lavoro Simona Tironi, che ha dato il via libera al riparto 2026 del Fondo regionale per l’occupazione delle persone con disabilità (legge regionale 13/2003).

Stabilite anche le nuove linee di indirizzo per il biennio 2027-2028 che rafforzano il primo passaggio dell’azione di accompagnamento in modo fa favorire il raccordo tra scuola e mondo del lavoro.

È stata anche aggiornata inoltre la misura per le persone con disturbo dello spettro autistico, con un legame più stretto con la rete e un maggiore supporto delle cooperative.

Le cifre del riparto 2026

Le voci principali del riparto sono tre:

– oltre 45,3 milioni per le misure dei piani provinciali e di Città metropolitana;

– 25,8 milioni (il 30% del Fondo) per l’inclusione degli studenti con disabilità nei percorsi di istruzione e di istruzione e formazione professionale;

– 4,6 milioni per la formazione degli Assistenti all’autonomia e alla comunicazione.

Per l’inserimento lavorativo restano le misure consolidate: dote unica lavoro, servizi integrativi e cittadinanza digitale. Accanto a queste, le nuove linee di indirizzo portano tre novità. Potenziano la misura Orientamento al lavoro, aggiornano i progetti per le persone con disturbi dello spettro autistico e avviano la revisione delle Azioni di rete.

Orientamento al lavoro: un ponte tra scuola e impresa

La misura ‘Orientamento al lavoro dei giovani con disabilità – Formazione Scuola Lavoro‘ viene potenziata e diventa il punto di accesso al sistema, perché la presa in carico parte dalla scuola. Si rivolge agli studenti dai 16 anni, dal terzo anno delle superiori o iscritti a percorsi di istruzione e formazione professionale. In via sperimentale si apre anche ai giovani con disturbi specifici dell’apprendimento e con altri disturbi evolutivi certificati, come ADHD e forme lievi di autismo. I progetti durano 24 mesi. Li realizzano reti di enti guidate da operatori accreditati, con l’adesione delle scuole.

Possono offrire due tipi di dote:

– una durante il percorso scolastico, con accoglienza, orientamento e consolidamento delle competenze;

– una in uscita dalla scuola, per l’accompagnamento al lavoro e il raccordo con il Collocamento Mirato.

Sono previsti anche la formazione dei docenti di sostegno e il coinvolgimento delle famiglie.

Tironi: investiamo sull’inclusione come leva di crescita sociale ed economica

“Abbiamo potenziato l’Orientamento al lavoro – spiega l’assessore Tironi – perché è nel passaggio dalla scuola al lavoro che i ragazzi hanno più bisogno di essere accompagnati. Li seguiamo durante il percorso scolastico e, quando escono da scuola, li accompagniamo verso il lavoro e il Collocamento Mirato, insieme alle scuole, alle famiglie e agli enti della rete. Così scuola e lavoro diventano un unico percorso”.

“L’obiettivo – chiarisce Tironi – è rafforzare le opportunità di accesso al lavoro e rendere sempre più efficace il sistema di accompagnamento delle persone con disabilità, a partire dalla scuola fino all’inserimento in azienda. Con questo provvedimento Regione Lombardia conferma la scelta di investire sull’inclusione come leva di crescita sociale ed economica, valorizzando capacità e competenze che rappresentano una risorsa anche per il sistema produttivo lombardo”.

Autismo: percorsi su misura, una rete più forte e premi all’assunzione

La misura per le persone con disturbo dello spettro autistico viene aggiornata: si rafforzano il raccordo con la rete e il supporto delle cooperative. I progetti si rivolgono a chi ha tra 16 e 67 anni ed è iscritto al Collocamento Mirato. Ogni progetto dura 24 mesi e coinvolge da 2 a 10 persone. Lo realizza una rete con almeno un ente esperto di autismo.

Il percorso comprende tre parti:

– fino a 150 ore di formazione;

– un tirocinio in azienda di almeno 3 mesi;

– il supporto di un analista del comportamento a docenti, tutor e colleghi.

Per ogni destinatario sono riconosciuti fino a 10.000 euro. In più è previsto un premio di 2.000 euro per un contratto a termine di almeno 6 mesi e di 3.000 euro per un’assunzione a tempo indeterminato.

“Per le persone con autismo – sottolinea Tironi – l’inserimento lavorativo funziona quando c’è una rete che lavora insieme. Enti esperti di autismo, servizi per il lavoro, cooperative sociali e imprese lavorano sullo stesso progetto. Il supporto delle cooperative è decisivo per accompagnare la persona e l’azienda lungo tutto il percorso, dal tirocinio all’assunzione”.

Azioni di rete: al via la revisione della misura per le persone più fragili

Nel 2027 parte la revisione complessiva della misura finora nota come ‘Azioni di rete‘, a partire dal nome. La misura accompagna le persone in condizione di maggiore fragilità con percorsi di riattivazione più lunghi. Alla fine del percorso si può accedere alla Dote lavoro e ai bandi specifici.

La misura serve anche a rientrare per chi perde il lavoro. La persona non esce dal sistema, resta in carico ai servizi e il suo percorso viene ripianificato. L’obiettivo resta rafforzare le reti tra servizi al lavoro, sociali e sociosanitari. Un nuovo avviso regionale definirà destinatari, beneficiari e modalità di attuazione.

Le altre novità

La Dote Impresa – Collocamento Mirato introduce un contributo fino a 13.000 euro per i percorsi aziendali ‘Lavoro inclusivo’. Aggiunge anche un nuovo asse per le Isole Formative.